Huawei FreeBuds 4i: wearable PAZZESCHE a prezzo IRRISORIO

Le Huawei FreeBuds 4i sono in offerta su Amazon a soli 69,99€. Con un ribasso del 21% risparmi una ventina di euro sul prezzo di listino portandoti a casa delle cuffie stratosferiche.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei FreeBuds 4i: cosa devi aspettarti

Le Huawei FreeBuds 4i sono le inconfondibili wearable del brand che ormai hanno fatto la storia. Amate da migliaia di utenti in tutto il mondo, queste true wireless sono semplice ma custodiscono al loro interno una bomba di tecnologia.

Disponibili in colorazione bianca, le adatti al tuo orecchio grazie alle punte in silicone morbido. In più, una volta che le hai indossate, stanno ferme lì dove le hai messe concedendoti la libertà più totale e il comfort più assoluto.

Gli altoparlanti parlano da loro: sono potenti e corposi per una riproduzione dei contenuti multimediali senza paragoni. È poi presente la cancellazione intelligente del rumore che ti aiuta ad avere una riproduzione pura in ogni occasione.

Se poi ti piace stare al telefono non ti preoccupare perché la caratteristica appena citata più l'integrazione dei microfoni ti consentono di effettuare chiamate nitide e chiare ovunque tu sia.

La batteria? Un'altra chicca da non sottovalutare visto che ti assicura fino a 10 ore di riproduzione consecutive. Non ci dimentichiamo della ricarica rapida che in soli 10 minuti te ne offre 4 aggiuntive.

Ancora dubbi? Acquista subito il tuo paio di Huawei FreeBuds 4i su Amazon a soli 69,99€. Le spedizioni sono gratuite e operate in appena 24 ore se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard approfitta di una seconda promozione: se opti per la consegna nei punti di ritiro non spenderai neanche un euro.