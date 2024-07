Huawei FreeBuds 5 arrivano dallo SPAZIO: design unico, audio Hi-RES

Futuristiche in tutto e per tutto le magnifiche HUAWEI FreeBuds 5, delle wearable che indossate ti regalano un’esperienza senza precedenti. Questi auricolari Bluetooth li puoi abbinare sia al tuo smartphone Android che iOS senza alcun problema e senza rinunciare a una delle loro caratteristiche.

Visto che sono in promozione su Amazon a soli 114€, non le perdere di vista ma bensì approfitta dello sconto del 28% e completa l’acquisto immediatamente.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

HUAWEI FreeBuds 5, un paio di wearable spaziali

Sembrano uscite da un universo alternativo ma in realtà le magnifiche HUAWEI FreeBuds 5 sono tutte da godere qui sul pianeta terra. Eccezionali in tutto e per tutto, queste wearable le indossi per tutto il giorno senza mai provare fastidio. Tutto merito della loro design ergonomico che anche se può sembrarti strano, ti regala un accessorio indimenticabile.

Invece di avere una stanghetta che si allunga verso l’esterno e risulta di intralcio perché potrebbe imbrigliarsi con accessori vari che indossi, l’intera parte che fuoriesce dal tuo orecchio si appoggia sul resto del lobo risultando confortevole e soprattutto stabile.

Per quanto riguarda le caratteristiche principali di queste wearable, ti posso dire fin da subito che l’audio è spettacolare con un driver ultramagnetico dai bassi intensi unito a tecnologia a Bass Turbo e Hi-RES.

Non mancano all’appello i microfoni per poter parlare per ore e ore al telefono, la gestione intelligente dei contenuti multimediali e una batteria che ti assicura fino a 30 ore di ascolto con la custodia di ricarica. Conta che se vai di fretta, con soli 5 minuti riesce a ottenere un ascolto aggiuntivo di due ore.

In altre parole, le HUAWEI FreeBuds 5 non te le puoi far scappare. Collegati ora su Amazon dove le trovi in sconto del 28% ad appena 114€.

