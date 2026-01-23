HUAWEI Mate X7: nuovo smartphone pieghevole in Italia

HUAWEI ha annunciato la disponibilità in Italia del Mate X7. Ha un design simile al precedente modello, così come dimensioni e peso. Sono però migliorate le specifiche, in particolare quelle di schermi, fotocamere e batteria. Il nuovo smartphone pieghevole può essere già acquistato sullo store ufficiale. Fino al 25 febbraio si possono sfruttare due offerte.

HUAWEI Mate X7: specifiche e prezzo

Il Mate X7 ha uno schermo OLED interno da 8 pollici con risoluzione di 2416×2210 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz). Lo schermo OLED esterno ha invece una diagonale di 6,49 pollici, risoluzione di 2440×1080 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz).

Lo schermo esterno è protetto dal vetro Kunlun Crystal Armour che garantisce la resistenza a graffi, urti e cadute. Quello interno è invece protetto da una struttura composita a tre strati Ultra-Tough. La cerniera con design a cinque archi è realizzata in acciaio ad altissima resistenza. La cornice centrale è in alluminio aeronautico. Lo smartphone ha ricevuto le certificazioni IP58 e IP59.

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin 9030, 16 GB di RAM, 512 GB di storage, tre fotocamere posteriore da 50, 40 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3.5x), fotocamere frontale (interna e esterna) da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 4G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è EMUI 15 basato su Android 15 (non ci sono le app Google). Il prezzo del Mate X7 è 2.099 euro. Fino al 25 febbraio si può sfruttare uno sconto di 200 euro con il coupon AMKTCSX7200. Viene offerto in regalo anche lo smartwatch WATCH FIT 4 Pro.