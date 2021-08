Huawei MateBook 14: display 2K e SSD da 512GB a soli 699€ (-26%)

Huawei MateBook 14 si trova in offerta su Amazon a 699€, lo sconto del 26% abbassa il prezzo iniziale di ben 250 euro.

MateBook 14 monta un processore i5-10210U, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD, il chip integra una scheda grafica in grado di assistere la CPU nei lavori più intensi, non offre prestazioni adeguate per videogiocare se non per titoli molto leggeri come League of Legends o Valorant.

L'ottima qualità costruttiva e l'elegante design ricordano molto i MacBook di Apple. L'ampio display da 14 pollici Full View in formato 4/3, offre una risoluzione 2K 1440p e occupa l'intera superficie anteriore, grazie a delle cornici estremamente sottili.

Tra le porte di input e output disponibili troviamo un'uscita video HDMI, una USB-C per la ricarica, 2 ingressi USB-A 3.0 e il jack da 3.5mm combo per cuffie e microfono. La tastiera è una TLK, rinuncia al tastierino numerico per montare tasti più larghi e comodi da digitare.

Oggi il Huawei MateBook 14 è disponibile in offerta su Amazon a 699€, un ottimo sconto di 250 euro con spedizione senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni e reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.