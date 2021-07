HUAWEI MateBook 14: display 2K e SSD da 512GB a soli 699€

Il HUAWEI MateBook 14 si trova in offerta su Amazon a 699€, lo sconto del 26% corrisponde ad un risparmio di ben 250 euro rispetto al prezzo solito.

Questo modello ha un design elegante ed è costruito in metallo, ricorda molto i MacBook Air di Apple. L'ampio display da 14 pollici Full View in formato 4/3, offre una risoluzione 2K 1440p e occupa l'intera superficie anteriore, grazie a delle cornici estremamente sottili.

MateBook 14 monta un processore i5-10210U, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD, il chip monta una scheda grafica integrata in grado di assistere la CPU nei lavori più intensi, non offre prestazioni adeguate per videogiocare se non per titoli molto leggeri come League of Legends o Valorant.

Il dispositivo si ricarica tramite la porta USB-C lungo il bordo sinistro, affiancata da una USB-A 3.0 e un’uscita video HDMI. Dal lato opposto troviamo il jack combo da 3.5mm per cuffie e microfoni e una seconda porta USB-A, questa volta 2.0. La tastiera è di tipo TKL, non rinuncia ai tasti funzione ma manca il tastierino numerico, in compenso i tasti risultano ben spaziati e ideali per lunghe sessioni di scrittura.

Oggi è possibile acquistare il notebook HUAWEI MateBook 14 in offerta su Amazon a 699€, un prezzo ottimo per un PC adatto a quasi tutte le esigenze più comuni.