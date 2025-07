Huawei Matebook 14 super scontato sul sito ufficiale

Se siete alla ricerca di un notebook performante, compatto e dal prezzo interessante, il Huawei MateBook 14 potrebbe essere esattamente ciò che fa per voi. In questi giorni è infatti disponibile sul sito ufficiale Huawei a un prezzo scontato di 703 euro, contro i 1099 euro del listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Per approfittare dell’offerta, è sufficiente accedere al link indicato e utilizzare il codice sconto ABLAZE12 durante il processo di acquisto.

Il Huawei MateBook 14 si distingue per la sua versatilità, ed è adatto a un’ampia gamma di utenti: professionisti, studenti e creativi troveranno in questo modello un valido alleato per le proprie attività quotidiane. L’elevata qualità costruttiva, unita a prestazioni solide, lo rende uno degli ultrabook più interessanti oggi sul mercato.

Uno dei suoi punti di forza è il display OLED 2.8K touchscreen che offre una risoluzione molto elevata e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Le immagini risultano nitide, fluide e dai colori intensi, perfette sia per la produttività che per l’intrattenimento. Inoltre, la possibilità di scrivere direttamente sullo schermo con una penna compatibile lo rende ancora più versatile.

Dal punto di vista del design, il MateBook 14 colpisce per la sua eleganza minimale. Le dimensioni compatte, lo spessore di appena 14,5 mm e il peso contenuto di 1,31 kg lo rendono facilmente trasportabile, ideale per chi lavora spesso in mobilità.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core Ultra 5 di 12ª generazione, supportato da 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB. Una configurazione adatta a gestire applicazioni impegnative, multitasking intenso e anche un po’ di gaming leggero.

Ottima anche l’autonomia: la batteria da 70 Wh assicura fino a 19 ore di riproduzione video continua a 1080p, un risultato notevole per un laptop così compatto.

Completano il pacchetto una fotocamera AI da 1080p e funzionalità avanzate come Eye Contact e Personal Voice Enhancement, che migliorano l’esperienza nelle videochiamate e nel lavoro da remoto.

Si ricorda che il prezzo promozionale di 703 euro è valido solo inserendo il codice coupon ABLAZE12.

In collaborazione con Huawei