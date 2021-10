Huawei MateBook 16 disponibile in Europa

Il nuovo Huawei MateBook 16, annunciato in Cina a maggio, arriva in Europa (non ancora in Italia). Il notebook del produttore cinese integra i processori AMD Ryzen 5000, quindi offre prestazioni sufficienti per ogni tipo di attività. Molto curata anche la qualità costruttiva. Ovviamente gli utenti potranno subito installare Windows 11. Nel nostro paese è disponibile invece il nuovo MateBook 14s.

Huawei MateBook 16: specifiche e prezzo

Il MateBook 16 ha uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione 2.5K (2520×1680 pixel), rapporto di aspetto 3:2, color gamut 100% sRGB e filtro per la luce blu. Lo spessore delle cornici è molto sottile (lo screen-to-body ratio è del 90%), quindi Huawei ha spostato la webcam HD a 720p tra i tasti funzione F6 e F7.

La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen 7 5800H e Ryzen 5 5600H (8 core/16 thread), 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe da 512 GB. Il sistema di raffreddamento è costituito da due heat pipe in rame e due ventole da 75 millimetri che spingono l'aria calda verso le feritoie posteriori.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, due microfoni con cancellazione del rumore e riduzione dell'eco, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), tastiera retroilluminata, touchpad in vetro, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI e quattro porte USB (due Type-C e due Type-A).

La batteria da 84 Wh offre un'autonomia fino a 12,5 ore di riproduzione video. Il sistema operativo installato è Windows 10 Home, ma è possibile effettuare l'aggiornamento a Windows 11. I prezzi per il mercato europeo sono 1.099 euro (Ryzen 5) e 1.199 euro (Ryzen 7). Non è noto se e quando arriverà in Italia.