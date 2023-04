Huawei MateBook D 14 e D 16 con nuove CPU Intel

Huawei ha aggiornato i MateBook D 14 e D 16, due notebook di fascia medio-alta con caratteristiche molto interessante. La principale novità delle versioni 2023 è rappresentata dai processori Intel di 13esima generazione. I due modelli saranno disponibili in Cina dal prossimo 26 aprile. Quasi certamente arriveranno in Italia, dove è possibile acquistare la versione 2022 del MateBook D 16 (in offerta su Amazon a 799,00 euro).

Huawei MateBook D 14/D 16: specifiche e prezzi

Il design dei notebook è rimasto invariato. Entrambi hanno un telaio in alluminio, cornici sottili su tre lati, una tastiera retroilluminata full-size, un lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione e una webcam a scomparsa tra i tasti F6 e F7. Il numero indica la diagonale dello schermo IPS, quindi 16 pollici per MateBook D 16 e 14 pollici per MateBook D 14, entrambi con risoluzione di 1920×1200 pixel.

Huawei ha scelto i processori Intel Core i5-1340P/i7-1360P per MateBook D 14, Core i5-13500H/i7-13700H/i9-13900H per MateBook D 16. Le altre specifiche hardware sono: 16 GB di RAM LPDDR4X, SSD da 512 GB o 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI, tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

La capacità della batteria è 56 Wh per MateBook D 14 e 60 Wh per MateBook D 16. Entrambe supportano la ricarica rapida SuperCharge (50% in 30 minuti con alimentatore da 65 Watt). Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Il prezzo della configurazione base è 5.099 yuan per MateBook D 14 e 5.699 yuan per MateBook D 16. Huawei non ha comunicato la disponibilità in altri mercati.

