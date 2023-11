Huawei MateBook D 14: nuovo notebook con CPU Intel

Huawei ha annunciato il nuovo MateBook D 14 con processori Intel Core di 13esima generazione. Il notebook appartiene alla serie più economica offerta dal produttore cinese, ma ci sono diverse caratteristiche interessanti. Considerato il prezzo è sicuramente un’ottima scelta per intrattenimento e attività lavorative.

Huawei MateBook D 14 (2023): specifiche e prezzo

Il nuovo notebook ha un design invariato rispetto alla precedente generazione. Le novità sono nascoste al suo interno. Lo schermo IPS ha sempre una diagonale di 14 pollici, una risoluzione di 1920×1200 pixel e un angolo visivo di 178 gradi. Come detto, Huawei ha scelto i processori Intel Core di 13esima generazione, ovvero Core i5-1340P e Core i7-1360P con 12 core (frequenza massima di 4,6 e 5 GHz, rispettivamente).

La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM LPDDR4X e SSD da 512 GB o 1 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Sono presente anche webcam da 1 megapixel, lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI, tre porte USB (due Type-A e una Type-C) e tastiera full size. La batteria ha una capacità di 56 Wh.

Dimensioni e peso sono 314,5×227,79×15,9 millimetri e 1,9 Kg, rispettivamente. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Gli utenti possono sfruttare due modalità di utilizzo (Standard e Performance) in base alle attività svolte. Il MateBook D 14 (2023) è disponibile in Italia a 799,90 euro (Core i7). Acquistando il notebook entro il 22 novembre si riceveranno in omaggio gli auricolari FreedBuds 5i.