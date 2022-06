Huawei MateBook D 15 al miglior prezzo di sempre (-350€)

Alla vigilia di possibili aggiornamenti della linea, Huawei ha tagliato il prezzo dei propri MateBook configurando quella che è una offerta di grande appetibilità. Lo sconto durerà 9 giorni (fino alla prima settimana di luglio) e consegna un risparmio pari ad oltre 350 euro.

Il dispositivo oggetto dell’offerta è un laptop di qualità come il MateBook D 15 con Intel Core i7 di 11esima generazione, 16GB di RAM e 512GB di spazio d’archiviazione. Un dispositivo noto ed apprezzato, giunto nel punto più conveniente del proprio ciclo di vita: sufficientemente qualitativo per durare al tempo, ma al tempo stesso fortemente scontato per diventare una immediata opportunità.

Il prezzo scende da 1099,90 a 749,90 euro. 15,6 pollici di display con definizione 1920×1080 completa il quadro di un dispositivo che per studio o lavoro può facilmente rappresentare una soluzione ideale ed a buon prezzo: lo sconto attuale è infatti il migliore in assoluto degli ultimi mesi.

