Huawei Matebook D14: Notebook di fascia alta in offerta

Il notebook Huawei Matebook D14 va in offerta su Amazon a 749,90€, lo sconto del 6% corrisponde ad un risparmio effettivo di circa 50 euro.

Torna disponibile all’acquisto il PC portatile di Huawei, questa versione monta un processore Ryzen 7 3700U, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. La APU di terza generazione offre 4 core fisici con un base clock di 2.3GHz, mentre i processi grafici sono affidati alla potente GPU integrata Radeon Vega 10, un ottimo upgrade rispetto alla precedente Vega 8.

Huawei Matebook D14: Design e Prestazioni

Questa soluzione grafica permette anche di videogiocare, è in grado di offrire prestazioni discrete sui titoli meno esigenti come Fortnite, Valorant, League of Legends, Counter Strike e molti altri, abbassando la qualità grafica si riesce a sviluppare un frame rate superiore ai 60fps.

Ovviamente non si tratta di un notebook da gaming, ma piuttosto di una macchina in grado di garantire ottime prestazioni sotto diversi punti di vista. Scrivere, guardare film e serie TV o navigare in rete non preoccupa minimamente il Matebook D14, il potente Ryzen 7 permette di effettuare montaggio video in FullHD ed editing fotografico professionale senza alcun problema. Si tratta di una macchina ideale per i professionisti e per chi cerca un portatile prestante e affidabile.

Il design della serie Matebook di Huawei ricorda molto l’aspetto dei MacBook di Apple, con una scocca in metallo e una linea semplice che conferisce al prodotto una certa eleganza. Il dispositivo si ricarica tramite la porta USB-C lungo il bordo sinistro, affiancata da una USB-A 3.0 e un’uscita video HDMI. Dal lato opposto troviamo il jack combo da 3.5mm per cuffie e microfoni e una seconda porta USB-A, questa volta 2.0.

Anche il display del notebook è di ottima qualità, il pannello è da 14 pollici in risoluzione FullHD. La tastiera è di tipo TKL, include i tasti funzione ma rinuncia al tastierino numerico, sulla destra troviamo un pratico lettore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Oggi il notebook Huawei Matebook D14 è in offerta su Amazon a 749,99€, un risparmio di circa 50 euro rispetto al prezzo iniziale di 800 euro. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Leggi anche: AUKEY: Tastiera Meccanica da Gaming in offerta [COUPON]