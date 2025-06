Huawei MateBook D16 2024: super sconto per questo notebook di fascia media

Anche oggi segnaliamo una promozione interessante direttamente dallo store ufficiale di Huawei, dedicata a un notebook di fascia media che combina ottime prestazioni e prezzo competitivo. Ci riferiamo al Huawei MateBook D16, una macchina consigliata anche per l’uso professionale.

Attualmente è disponibile a un prezzo eccezionale: solo 539 euro, rispetto ai 899 euro di listino. Per ottenere il massimo dello sconto è sufficiente inserire il codice sconto ABLAZEMEDIA10 nel campo dedicato durante la fase d’acquisto. Qui sotto trovi il banner promozionale.

CODICE SCONTO: ABLAZEMEDIA10

A bordo troviamo un processore Intel Core i5-12450H di 12ª generazione, supportato da 16GB di RAM e da un SSD NVMe da 512GB, una configurazione solida che garantisce reattività e fluidità anche sotto carico.

Il notebook monta uno schermo IPS da 16 pollici con rapporto 16:10 e risoluzione 1920×1200 pixel, perfetto per chi lavora con documenti o ama visualizzare contenuti su uno schermo più alto. L’autonomia è affidata a una batteria da 56Wh, che si ricarica rapidamente grazie all’alimentatore USB-C da 65W incluso nella confezione. Non mancano la tastiera retroilluminata full-size e una webcam HD, ideale per riunioni o momenti di svago in videochiamata.

Il design è sobrio ma curato, con cornici sottili che esaltano il display, e un peso contenuto che ne facilita il trasporto. Inoltre, la tecnologia di rete sviluppata da Huawei garantisce una connessione Wi-Fi più stabile anche in ambienti difficili, aumentando affidabilità e velocità nella navigazione.

Tra le funzioni smart spicca la possibilità di interazione con altri dispositivi Huawei. Smartphone, tablet e monitor possono collegarsi facilmente al notebook, permettendo un flusso di lavoro continuo e sincronizzato tra diversi schermi.

In definitiva, se stai cercando un laptop bilanciato, moderno e con un prezzo davvero vantaggioso, approfittare di questa offerta con il codice ABLAZEMEDIA10 è la scelta giusta. Il MateBook D16 è un compagno affidabile per lavorare, studiare o rilassarsi davanti a uno schermo ampio e ben definito.

