Huawei MateBook X Pro Core Ultra Premium Edition: nerd inside

Il laptop Huawei MateBook X Pro è probabilmente una delle cose più nerd che abbiamo testato negli ultimi mesi. Si badi bene: nella parola “nerd” c’è molto più della semplice potenza di calcolo: c’è l’appeal del device, c’è la sensazione tattile nell’uso, c’è la percezione di capacità che questo laptop sprigiona in ogni dettaglio. C’è un’anima che vien prima, e al di sopra, delle specifiche. Sembra del tutto chiaro che ci sia una bella dose di ormoni nell’idea che Huawei ha messo alla base di questo dispositivo: c’è una prova di forza da parte di un brand che, pur muovendosi in un terreno scivoloso nei rapporti con i partner occidentali, vuol dimostrare una volta di più di saper dar vita a device di prestigio, destinati alla fascia premium del comparto.

Obiettivo raggiunto, effetto “wow” riuscito: il MateBook X Pro Core Ultra Premium Edition è qui che ci solletica la vista mentre approcciamo questa recensione dove a parlare sono chiaramente anzitutto le specifiche tecniche, ma dove c’è anche qualcosa di più che traspira dal device durante l’uso. Ed è forse proprio in questo feeling immediato che l’edizione 2024 del MateBook X Pro sa meglio descrivere il proprio posizionamento: l’ambizione emerge da una scocca nuda che sbatte pixel e suoni in faccia all’utente per metterlo a diretto contatto con la sua creatività ed il suo potenziale.

Il laptop

Scocca esterna e design

La scocca è realizzata in una lega di magnesio ultra-leggera che determina un peso complessivo di appena 980 grammi. Questo lo rende uno dei laptop più leggeri nella sua categoria: l’ideale per chi è sempre in movimento o per chi già immagina di spostarlo tra una scrivania e l’altra dell’ufficio portandosi appresso tutti i contenuti e la potenza di calcolo che è in grado di asservire.

Il laptop

La finitura è teoricamente disponibile in tre varianti di colore: Bianco, Nero e Morandi Blue. Nel nostro caso abbiamo avuto a disposizione quest’ultima versione (l’unica attualmente disponibile su Huawei Store), della quale ci siamo rapidamente innamorati. Si tratta infatti di un colore al tempo stesso elegante, sobrio ed eclettico, infilandosi così a buona ragione tra quelle sensazioni “nerd” di cui prima. La scocca appare al tatto satinata, lo spessore è di appena 15,5 mm e gli smussi del lato frontale creano la percezione di un device ancor più sottile ed etereo.

Il laptop

Design senza fronzoli, ma la cura dei dettagli è evidente. Il risultato è di completa piacevolezza all’occhio e piena facilità nell’uso.

Display

Uno dei punti di forza del MateBook X Pro è nel suo display. Huawei ha dotato questo laptop di uno schermo OLED da 14,2 pollici di una risoluzione pari a 3120×2080 pixel. La densità di pixel di 264 PPI, inoltre, garantisce una nitidezza di alto livello. Il display può raggiungere una luminosità di picco di 1000 nits, perfetto per un utilizzo all’aperto e in ambienti molto illuminati, con profondità cromatica reale a 10 bit. La frequenza di aggiornamento di 120Hz (regolabile automaticamente) offre buona una fluidità nelle animazioni e nello scrolling, rendendo l’esperienza visiva e le interazioni a display fluide e piacevoli. Aggiunge Huawei nelle proprie schede descrittive: “il dimming PWM ad alta frequenza di 1440 Hz⁠ regala ai tuoi occhi la pausa che si meritano, anche in ambienti bui e poco luminosi“. Disponibile un touchscreen che supporta fino a 10 punti di tocco simultanei.

Colori, contrasto, nitidezza, refresh rate: tutto di alto livello, per un pannello OLED che vuole essere lo specchio dell’anima di questo laptop “Pro”.

Tastiera e touchpad

La tastiera del MateBook X Pro è di tipo full-size, con tasti ben distanziati e con un’escursione di 1,5 mm che offre feedback tattile preciso. La retroilluminazione dei tasti è regolabile su più livelli, consentendo di lavorare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il modello che abbiamo testato ha i tasti accentati organizzati secondo un layout non confacente agli standard italiani, ma il tutto si imposta da software e non rappresenta di certo un ostacolo per l’uso: il fatto che anche il caricatore è di tipo inglese conferma che il modello avuto in prova non sia quello specifico per il mercato nostrano.

Il touchpad è ampio e realizzato in vetro. Il modo in cui è stato sviluppato garantisce una risposta rapida e molto precisa ai gesti multitouch, come lo zoom con due dita e lo scorrimento con tre dita. Inoltre, il touchpad integra un sensore di pressione che migliora ulteriormente la precisione del puntamento. La superficie è estremamente sensibile, ma al tempo stesso richiede un’adeguata pressione al fine di validare il tocco o le gesture: non saranno tocchi casuali a inficiare l’esperienza d’uso. La sensibilità consente inoltre di scommettere sulle gesture in modo più radicale: un “knock” con le nocche, il trascinamento con due o tre dita, nonché lo scorrere un polpastrello solo sulla parte alta dell’area sensibile, son tutti messaggi in codice differenti e molto intuitivi che rendono l’esperienza d’uso più diretta e istintiva.

Anche in questo laptop, come negli altri Huawei di nuova generazione, il lettore di impronte è integrato direttamente all’interno del pulsante di accensione. “Power on” e “Login” vengono pertanto fusi nello stesso gesto, identificando l’utente fin dal principio per proiettarlo quanto più rapidamente e facilmente possibile verso la propria configurazione, i propri servizi ed i propri file.

Il laptop

Chip, RAM, SSD

Il MateBook X Pro è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 9 185H. Questo chip offre prestazioni di alto livello grazie a 16 core e 22 thread, con una frequenza turbo massima che raggiunge i 5,1 GHz. Prestazioni elevate ed efficienza energetica: un mix ideale per attività professionali intensive, come l’editing video, la progettazione grafica e il multitasking avanzato, garantendo la compresenza di potenza di calcolo e lunga autonomia operativa. Prestazioni avanzate per missioni avanzate: è in questi ambiti fortemente esigenti che il MateBook X Pro sa esprimersi al meglio e segnare la differenza rispetto ad altri modelli.

La RAM LPDDR5 da 32GB assicura una velocità di trasferimento dati elevata e un multitasking profondo, mentre l’SSD PCIe NVMe da 2TB garantisce tempi di caricamento rapidi e spazio di archiviazione sufficiente per grandi quantità di dati. Queste specifiche rendono il MateBook X Pro un dispositivo estremamente potente e reattivo, capace di gestire senza sforzo anche le applicazioni più esigenti, con specifiche che lo proiettano in una fascia premium sotto ogni punto di vista.

Le ampie aperture che si notano su tre lati nella parte inferiore del device sono la peculiarità che mette in cassaforte le performance: tali aperture, infatti, garantiscono una facile aerazione per un raffrescamento più agile delle componenti interne quando i carichi di lavoro si fanno più intensi. Le stesse celano inoltre gli speaker di uscita audio, il tutto con una soluzione al contempo elegante ed efficace.

Antenna e connettività

Il MateBook X Pro supporta il Wi-Fi 6E, che offre una connessione internet veloce e stabile, con velocità di trasferimento dati fino a 3,6 Gbps e una latenza ridotta. Merito, in particolare, della nuova 3D Metaline Antenna che estende a ben 360 metri la portata del segnale (donando stabilità e qualità alla connessione). Questo è particolarmente utile per lo streaming di contenuti ad alta definizione, le videochiamate e il download di file di grandi dimensioni: la connettività è il respiro del device, poiché lo tiene “vivo” sui servizi online e consente un’esperienza senza intoppi in ogni condizione di utilizzo. Inoltre, il laptop è dotato di Bluetooth 5.2, che assicura una connessione wireless affidabile con periferiche come mouse, tastiere e cuffie.

USB, webcam, audio

In termini di porte, il MateBook X Pro non delude e non poteva essere altrimenti, ma lo fa con una scelta radicale: dispone di tre porte USB-C, due delle quali supportano Thunderbolt 4, e null’altro. Questo consente trasferimenti dati ad altissima velocità, ricarica rapida e la possibilità di collegare fino a due monitor 4K contemporaneamente. Nella confezione è inoltre incluso un adattatore per USB-A che amplia le possibilità di connessione anche in assenza di connettore nel case (scelta chiaramente voluta, per ragioni di ottimizzazione di spazio). Non si troveranno lettori per schede esterne, né porte HDMI, né altro: la USB-C viene considerata in questo concept uno standard de-facto e da questa si passa per interconnettere qualsivoglia elemento esterno.

Il laptop

Il MateBook X Pro è dotato di una webcam integrata nella cornice superiore del display. I microfoni integrati sono quattro e utilizzano la tecnologia di cancellazione del rumore, garantendo una qualità audio chiara e priva di disturbi durante le chiamate. Vederli è quasi impossibile: sono celati dietro quattro piccolissime fessure ricavate sul lato superiore tra il display e la scocca: li si può intravedere soltanto in controluce.

Il sistema audio è stato sviluppato in collaborazione con Dolby Atmos, e include sei speaker (quattro posteriori e 2 anteriori, ai lati della tastiera) accompagnati da tecnologia Smart Audio Mixer che “estrae e perfeziona la voce, gli strumenti e il suono spaziale con meticolosa precisione, per un’esperienza di ascolto ricca e strutturata in ogni momento“. L’audio esce potente e ben distribuito, con bassi caldi e profondi: quel che potrebbe essere un “plus” su un dispositivo pensato per il business, su questo dispositivo premium è la riprova del livello di qualità che il brand intende raggiungere su tutta la linea.

Il laptop

Batteria e autonomia

Il MateBook X Pro monta una batteria da 70Wh che, unitamente ai bassi consumi del device, offre un’autonomia impressionante. In condizioni di utilizzo standard, come la navigazione web e l’uso di applicazioni per ufficio, la batteria può durare fino a 11 ore. Questo lo rende perfetto per chi necessita di un laptop che possa accompagnarli durante tutta la giornata lavorativa senza dover ricorrere frequentemente alla ricarica e, anche in caso di necessità, con appena 10 minuti di ricarica SuperCharge Turbo da 90W è possibile arrivare ad ulteriori 2 ore extra di operatività. L’unità che abbiamo avuto in prova contiene invece un caricatore da 65W, con una ricarica che risulta appena più lenta, ma senza nulla togliere alla qualità di questo aspetto.

Conclusioni

Il prezzo è pari a 2499 Euro. Fino a fine mese, tuttavia, è disponibile uno sconto di grandissimo impatto, pari al 10%, per tutti coloro i quali faranno immediatamente proprio il nuovo MateBook X Pro: il risparmio è pertanto di ben 250 Euro. Se aggiunto in carrello con l’utilizzo del coupon AMEDIAXPRO, inoltre, il GT Mouse di Huawei diventa un omaggio aggiuntivo che si può acquistare a costo zero. Il prezzo finale va chiaramente giudicato in proporzione alle specifiche da urlo appena elencate: è questo un device di fascia premium e, sfruttando sconto e coupon, si viene ad avere un’occasione che – inevitabilmente! – solletica quanti hanno la possibilità di comprendere al volo la portata del laptop che Huawei ha appena presentato.

C’è chi lo ha già visto come un rivale diretto dei top di gamma del mercato, c’è chi lo inquadra come una prova di forza di Huawei, c’è chi lo interpreta invece come lo stato dell’arte che il mercato è in grado attualmente di esprimere. La nostra sensazione è che, al netto di un prezzo che è inevitabilmente anch’esso di fascia premium, in questo dispositivo c’è tutto quel che può desiderare chi nel laptop vede un elemento entro cui urlare il proprio talento. Dal creator al programmatore, passando per professionisti di ogni settore, un MateBook X Pro di questa caratura è ciò che consente di poter aspirare al meglio, con ambizione.

Oppure, in senso più puro, è questo il device ideale per chi ha l’animo nerd ed in un device vede prototipata la propria tensione “cyborg”, che nello strumento identifica l’estensione dei propri sensi e del proprio potenziale. Questo suggeriscono le specifiche, il design, le funzionalità: per chi è nerd inside, quella vocina giunge forte e chiara.

In collaborazione con Huawei