Huawei MateBook X Pro top di gamma: sconto di 400€

Prestazioni da top di gamma per il laptop di punta del catalogo: la versione più recente e potente di Huawei MateBook X Pro è protagonista oggi su Amazon con uno sconto di ben 400 euro sul prezzo di listino. Un'occasione davvero ghiotta per chi desidera un portatile in grado di reggere senza batter ciglio le sessioni più intense della produttività quotidiana.

Laptop top di gamma in offerta: Huawei MateBook X Pro

Per capire quali siano i suoi principali punti di forza è sufficiente dare uno sguardo al comparto hardware: display FullView 3K touchscreen da 13,9 pollici circondato da cornici ultrasottili, processore Intel Core i7-1165G7 affiancato dalla GPU Intel Iris Xe per l'elaborazione grafica, 16 GB di RAM e unità SSD da 1 TB per l'archiviazione dei dati. A questo si aggiungono una gamma completa di porte e moduli per la connettività come WiFi 6, Bluetooth 5.1 e USB-C oltre a un'autonomia elevata. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, li trovi nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home, ma c'è la possibilità di scaricare e installare senza alcuna spesa aggiuntiva l'aggiornamento a Windows 11. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la più recente e più potente versione del laptop Huawei MateBook X Pro al prezzo finale di 1.499 euro invece di 1.899 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita da Amazon: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.