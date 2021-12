Huawei MateBook X Pro: minimo storico per il top di gamma

Se sei alla ricerca di un buon computer portatile, quello che ti suggeriamo oggi è un ultrabook top di gamma dedicato soprattutto all’utilizzo professionale. Stiamo parlando del Huawei MateBook X Pro, uno dei migliori laptop del 2020 sotto ogni punto di vista, che crolla al suo minimo storico a soli 1416 euro su Amazon. È anche possibile utilizzare la Carta del Docente per l’acquisto.

PC portatile Huawei Matebook X Pro: caratteristiche tecniche

Il design è realizzato completamente in metallo con finiture sabbiate a taglio diamantato che garantisce la massima robustezza per un peso che si ferma a soli 1,3 chili. Il display propone una diagonale di 14 pollici con una risoluzione 3K (3000×2000) con tecnologia IPS e rapporto di 3:2. Quest’ultimo concede un’area di visione più ampia, ideale per foto e video editing, oltre che per l’utilizzo professionale in generale. Si tratta, inoltre, di un display multitouch a 10 punti che consente di interagire in maniera più rapida e accessibile. Potrai scorrere, zoomare o selezionare direttamente toccando lo schermo. Non manca una webcam integrata, che in questo caso è flip-up e nascosta sotto un tasto della tastiera. La tastiera si è rivelata una delle migliori in assoluto, con una precisione ed un confort di digitazione impareggiabile, e layout completo e in italiano. Di pari livello anche il touchpad, in questo caso decisamente ampio consentendo di gestire in maniera fluida e precisa il puntatore. Per ciò che riguarda il design c’è ben poco da aggiungere, uno dei migliori portatili di sempre sotto ogni punto di vista.

Prestazioni

Naturalmente è l’hardware a determinare le prestazioni, che in questo caso sono ai vertici per l’uso professionale. Sotto la scocca ospita un Intel Core i7-10510U quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,9GHz. Questo è supportato da 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da ben 1TB. Non manca neanche una scheda video dedicata, una Nvidia GeForce MX250 che rende l’elaborazione decisamente rapida, e non nega qualche sessione di gaming leggero. Presente il lettore di impronte digitali che concede la massima sicurezza per l’accesso al sistema o ai file. Dal punto di vista della connettività troviamo una porta USB Type-A e due porte USB Type-C oltre al classico jack combinato per cuffie/altoparlanti e microfono. Seppur essenziale, non manca il supporto al Power Delivery che consente di abbinare un buon HUB USB-C ed estenderla a seconda delle proprie necessità. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Si tratta naturalmente di una configurazione di altissimo livello, indirizzata soprattutto ai professionisti che necessitano di avere prestazioni al top sempre a portata di mano.

Grazie ad un calo di prezzo di quasi 600 euro, il Huawei MateBook X Pro può essere acquistato su Amazon a soli 1416,51 euro. Inoltre, potrai utilizzare la Carta del Docente in fase di pagamento.