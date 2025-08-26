Huawei MatePad 11.5 (2025) disponibile in Italia

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo tablet MatePad 11.5. Rispetto alla versione 2024 ci sono alcuni miglioramenti, in particolare la qualità dello schermo. Il produttore cinese ha incrementato anche la capacità della batteria e quindi l’autonomia. Può essere già acquistato sul sito ufficiale, sfruttando uno sconto fino al 28 settembre.

Huawei MatePad 11.5 (2025): specifiche e prezzo

Il MatePad 11.5 (2025) ha uno schermo da 11,5 pollici con risoluzione di 2456×1600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Gli utenti possono acquistare la versione con display PaperMatte che, grazie ad una tecnologia ottica, offre una visione perfetta anche sotto la luce diretta del Sole e in ambienti molto illuminati. In pratica elimina i riflessi, consentendo di leggere i contenuti senza problemi.

Il tablet integra un processore octa core Kirin T82B, affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Sono inoltre presenti le fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel. La connettività è garantita da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Queste solo le altre specifiche: quattro altoparlanti, due microfoni, porta USB Type-C, sensori di luce ambientale, Hall e bussola. La batteria ha una capacità di 10.100 mAh e offre un’autonomia fino a 14 ore di riproduzione video. Supporta la ricarica rapida SuperCharge da 40 Watt.

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3. Non ci sono i servizi Google, ma tutte le app principali possono essere scaricate dallo store AppGallery. La stilo e la tastiera devono essere acquistate a parte. Sul sito italiano di Huawei è possibile acquistare la versione con display PaperMatte, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il prezzo è 349,00 euro. Fino al 28 settembre si può ottenere uno sconto di 50 euro inserendo il codice ATXZITCOU30.