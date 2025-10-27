Huawei MatePad 11.5 con display PaperMatte in offerta al nuovo minimo storico

Il tablet Huawei MatePad 11.5, nella versione con display PaperMatte, è in offerta lampo sullo store ufficiale Huawei. Grazie alla promozione in corso, e all’utilizzo del codice esclusivo A12BLAZEMA, è possibile acquistarlo al nuovo minimo storico: 201,52 euro invece di 349 euro (prezzo di vendita consigliato).

Il modello in offerta è il MatePad 11.5 2024 di Huawei con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, dotato del display PaperMatte, autentico fiore all’occhiello del dispositivo. Altri due punti di forza del dispositivo sono le performance e l’autonomia, le prime garantite dal potente processore Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm, la seconda dalla lunga durata della batteria da 7700 mAh con ricarica rapida.

Huawei MatePad 11.5 al nuovo minimo storico

MatePad 11.5 è un tablet che si rivolge sia agli amanti della lettura che della scrittura, potendo vantare uno dei display migliori sul mercato. Il riferimento è ancora al display PaperMatte, un display opaco e anti-riflesso, in grado di restituire al tatto e alla vista la sensazione della carta. A differenza degli altri pannelli antiriflesso oggi in commercio, il PaperMatte offre un contrasto e una nitidezza tali da rendere il suo tablet perfetto anche per l’editing fotografico.

Lettura, scrittura, attività creative, ma non solo. Il tablet Huawei protagonista dell’offerta garantisce anche una solida produttività grazie al processore Snapdragon 7 Gen 1, capace di soddisfare le esigenze di studenti e professionisti nel lavoro di tutti i giorni. Un ulteriore elemento a suo favore è la già citata autonomia: con una batteria da 7700 mAh si ha l’opportunità di lavorare fuori casa per l’intera giornata senza doversi preoccupare di trovare una presa di corrente.

Fino al 30 ottobre Huawei MatePad 11.5 è in offerta sullo store ufficiale della casa asiatica a 201,52 euro, utilizzando il codice esclusivo A12BLAZEMA: è il nuovo minimo storico per questo tablet, uno dei migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo. Infine, aggiungendo 9 euro, è possibile ricevere insieme al tablet anche la custodia.