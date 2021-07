Huawei MatePad 11 con HarmonyOS 2 arriva in Italia

Huawei ha comunicato l'avvio dei preordini sul sito ufficiale per il nuovo MatePad 11. Il tablet, annunciato all'inizio di giugno, possiede interessanti specifiche hardware, ma la novità più importante è rappresentata dal sistema operativo. È infatti il primo dispositivo del produttore cinese con HarmonyOS 2.

Huawei MatePad 11: nuovo rivale per iPad Pro?

Il MatePad 11 possiede uno schermo da 10,95 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Sembra quindi chiara l'intenzione di sfidare l'iPad Pro da 11 pollici di Apple. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 865, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede nanoSD (NM card).

Huawei ha scelto sensori da 13 e 8 megapixel per le fotocamere posteriore e frontale, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS e Galileo. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti con sistema audio Harman Kardon, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Il sistema operativo è HarmonyOS 2. Huawei non può installare i servizi Google, a causa del noto ban imposto dal governo statunitense. Dopo aver usato la versione open source di Android per diversi mesi, il produttore ha deciso di sviluppare una sua piattaforma. In Italia sarà disponibile il modello nella colorazione Matt Grey.

Da oggi è possibile ordinare il tablet sul sito ufficiale e sfruttare tre promozioni entro il 12 luglio. La versione con 64 GB di storage costa 399,90 euro. Nel prezzo sono inclusi la M-Pencil 2, un mouse Bluetooth e un coupon per Huawei Video. La versione con 128 GB di storage costa 499,90 euro. Nel prezzo sono inclusi la M-Pencil 2, un mouse Bluetooth, tre mesi di Huawei Video e uno sconto del 50% per l'acquisto della Smart Magnetic Keyboard.

Gli utenti che effettuano l'ordine con un deposito di 50,00 euro potranno acquistare le due versioni a 349,90 e 449,90 euro, rispettivamente.