Huawei MatePad 11: sconto di 50 euro e due regali

Huawei ha annunciato la promozione Back To School che consente di acquistare diversi prodotti a prezzo scontato fino al 15 settembre. Tra i dispositivi più interessanti c'è il nuovo MatePad 11 con sistema operativo HarmonyOS 2. Il prezzo della versione con 128 GB di storage è 449,90 euro, quindi si ottiene un risparmio di 50 euro. In più sono inclusi anche due regali, ovvero la tastiera e gli auricolari FreeBuds 3.

Huawei MatePad 11 in offerta fino al 31 agosto

Il MatePad 11 possiede uno schermo IPS da 10,95 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il modello offerto a prezzo scontato integra il processore octa core Snapdragon 865, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede nanoSD (NM card). Gli utenti possono utilizzare la stilo M-Pencil 2 inclusa per scrivere e disegnare a mano libera.

La dotazione hardware comprende inoltre fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS e Galileo, quattro altoparlanti con sistema audio Harman Kardon, quattro microfoni, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh che offre un'autonomia fino a 12 ore e supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo è Harmony OS 2. Come è noto, Huawei non può installare i servizi Google, quindi ha deciso di sviluppare una piattaforma proprietaria alternativa ad Android. Il MatePad 11 (colore Matte Grey) da 128 GB è disponibile al prezzo di 449,90 euro, invece di 499,90 euro. Gli utenti che acquisteranno il tablet entro il 31 agosto riceveranno in regalo la Smart Magnetic Keyboard e gli auricolari wireless FreeBuds 3.