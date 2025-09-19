Huawei MatePad 12 X (2025): tablet per professionisti

Durante l’evento “Ride the Wind” di Parigi, Huawei ha presentato quattro smartwatch, auricolari wireless e il tablet MatePad 12 X (2025) con display PaperMatte. Quest’ultimo è un prodotto pensato soprattutto per i creatori di contenuti, in quanto possono sfruttare la qualità dello schermo e la stilo M-Pencil Pro. Può essere già acquistato sul sito ufficiale.

Huawei MatePad 12 X: specifiche e prezzo

Il nuovo Huawei MatePad 12 X (2025) ha uno schermo IPS da 12 pollici con risoluzione di 2800×1840 pixel, refresh rate variabile (30-144 Hz) e luminosità massima di 1.000 nits. Il termine PaperMatte si riferisce alla tecnologia che riduce i riflessi del 50%, quindi permette di vedere i contenuti anche in condizione di forte illuminazione.

Queste sono le altre specifiche hardware: 12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera posteriore da 50 megapixel che supporta la registrazione a risoluzione 4K, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C, sei altoparlanti, due microfoni, quattro sensori (luce ambientale, accelerometro, Hall e giroscopio) e batteria da 10.100 mAh che supporta la ricarica rapida da 66 Watt e offre un’autonomia fino a 14 ore di riproduzione video.

Dimensioni e peso sono 183x270x5,9 millimetri e 555 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3. Nella confezione è presenta la Smart Magnetic Keyboard con rivestimento anti-impronte che trasforma il tablet in notebook. La stilo M-Pencil Pro, che supporta 16.384 livelli di pressione, deve essere acquistata a parte.

Il MatePad 12 X (2025) è disponibile in due colori: verde e bianco. Il prezzo del tablet è 649,00 euro. Fino al 2 novembre è possibile ottenere uno sconto di 100 euro usando il codice A100MPAD12X e la M-Pencil Pro in regalo.