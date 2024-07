HUAWEI MatePad SE è il tablet 2K ultra SLIM e LEGGERO (-28%)

Un tablet che è moderno, di qualità ma soprattutto è veloce e ti mette a disposizione quello di cui sei in cerca. Hai bisogno di un display che sia più grande di quello dello smartphone per studio, svago e lavoro? Eccoti qua HUAWEI MatePad SE che ha tutto questo e anche di più.

Su Amazon è andato in sconto con un bel ribasso del 28% che beh, fa crollare il prezzo. Se sei pronto a concludere un affare non perdere un secondo in più e collegati immediatamente in pagina dove con 179€ lo acquisti.

Le spedizioni? Veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

HUAWEI MatePad SE, un tablet di tutto rispetto

Ultra moderno con design slim e peso ridotto al minimo per portarlo sempre con te e neanche accorgertene. Quasi quasi pesa di più lo smartphone che hai sempre in mano, fai tu. HUAWEI MatePad SE è un tablet geniale e ideal per avere uno schermo e un sistema su cui fare affidamento per studio, svago ma anche lavoro.

Conta che il display supera i 10 pollici ed ha una risoluzione 2K. In questo modo hai una visione ampia e perfetta dei contenuti e delle app ma anche di video e contenuti streaming così non ti strizzi più gli occhi sullo smartphone.

Con 128GB di memoria lo spazio è da vendere. Riempilo con le tue app preferite che scarichi direttamente dall’AppGallery di Huawei. In alternativa hai spazio a sufficienza anche per fotografie e video che scatti e registri con la telecamera posteriore o con quella frontale che ti fa partecipare anche a call o riunioni in un nonnulla.

Batteria che ti porta a fine serata, possibilità di attivare la modalità bambini e tanto altro ancora che ti lascio scoprire.

Intanto non perdere la tua occasione e collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare HUAWEI MatePad SE a soli 179€ con sconto del 28% ora in corso. Anche a rate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.