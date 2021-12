Huawei MateView GT 27: il monitor professionale adatto al gaming

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un monitor davvero incredibile per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Huawei MateView GT 27, un display con risoluzione 2K pensato soprattutto per i giocatori, ma adatto ad ogni contesto e dal prezzo davvero accessibile per quello che offre: solo 299 euro su Amazon, segnando il suo minimo storico.

Monitor Huawei MateView GT 27: caratteristiche tecniche

Il monitor offre una diagonale da 27 pollici con risoluzione di 2560×1440 (2K) e tecnologia VA. Quest’ultima garantisce neri nettamente più profondi rispetto ad un monitor IPS, ma mantenendo prestazioni simili ai tradizionali pannelli TN. Il refresh rate, infatti, raggiunge i ben 165Hz affiancati dal FreeSync di AMD che elimina i problemi di tearing e stuttering. Chiude il cerchio il tempo di risposta di solo 1 millisecondo che garantisce immagini estremamente fluide e altrettanto nitide. Si tratta, inoltre, di un display con una curvatura da 1500R, ideale per una maggiore immersione nelle fasi di giochi. Dal punto di vista prestazionale si tratta di una soluzione che nulla ha da invidiare alle soluzioni dei brand storici in ambito gaming.

Come premesso però il monitor si adatta benissimo a qualsiasi attività, inclusa quella professionale. Non mancano, infatti, le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa dell’arrossamento agli occhi. In questo modo anche le lunghe sessioni di lavoro risulteranno piuttosto confortevoli. Inoltre, garantisce un Delta E inferiore a 2 con una copertura DCI-P3 del 90% di livello cinematografico, ideale per l’editing di foto e video. Nel complesso uno schermo decisamente versatile che riesce a coniugare produttività, intrattenimento e gaming in un’unica soluzione. La connettività è piuttosto essenziale, con un ingresso HDMI e uno DisplayPort, ma suffiecente per sfruttare al massimo le potenzialità del monitor.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Huawei MateView GT 27 è acquistabile su Amazon a soli 299 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato, un vero affare.