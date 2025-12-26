Huawei nova 15: tre nuovi smartphone con Harmony 6.0

Huawei ha annunciato tre nuovi smartphone con Harmony 6.0 della serie nova 15. Le principali differenze sono rappresentate dalla diagonale dello schermo OLED, dal processore e dal comparto fotografico. Quasi certamente verranno distribuiti anche in Europa, dove si possono acquistare i precedenti modelli della serie nova 14 (non ancora in Italia).

Huawei nova 15: specifiche complete

Huawei nova 15 ha ereditato il design dalla serie precedente. Il modulo fotografico posteriore è nell’angolo superiore sinistro e ospita due fotocamere da 50 e 12 megapixel (principale e tele con zoom ottico 3x). Lo schermo OLED ha una diagonale di 6,7 pollici, risoluzione di 2412×1084 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin 8020, 256/512 GB di storage, fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo e NFC, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 100 Watt. Il sistema operativo è Harmony 6.0.

Huawei nova 15 Pro: specifiche complete

Huawei nova 15 Pro ha un design differente (come il modello Ultra). Il modulo fotografico posteriore, inserito in una “isola” orizzontale, comprende tre sensori da 50, 12 e 13 megapixel (principale, tele con zoom ottico 3x e ultra grandangolare). Lo schermo OLED ha una diagonale di 6,84 pollici, risoluzione di 2856×1320 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz).

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin 9010S, 256/512 GB di storage, fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo e NFC, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 100 Watt. Il sistema operativo è Harmony 6.0.

Huawei nova 15 Ultra: specifiche complete

Huawei nova 15 Ultra ha uno schermo OLED da 6,84 pollici con risoluzione di 2856×1320 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz). Integra il processore Kirin 9010S, affiancato da 256/512 GB o 1 TB di storage.

Queste sono le altre specifiche: tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3.7x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo e NFC, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 100 Watt, wireless da 50 Watt e wireless inversa da 7,5 Watt. Il sistema operativo è Harmony 6.0.