Huawei Nova 9 è lo smartphone della RINASCITA

Se sie in cerca di uno smartphone che ti possa soddisfare all'ennesima potenza e ti possa garantire un utilizzo che non conosce limiti allora devi optare per Huawei Nova 9. In promozione su Amazon questo dispositivo è un vero portento ed hai l'occasione di farlo tuo con soli 449,00€.

Nella fascia media di smartphone è uno dei migliori e tra pochi secondi capirai il perché.

Le spedizioni sono completamente gratuite e avvengono prima di Natale. In più ti informo che se vuoi, puoi decidere di pagare anche con finanziamento a Tasso Zero scegliendo semplicemente Cofidis come modalità di pagamento.

Huawei Nova 9: cosa devi sapere

A partire dal display OLED montato che supporta fino a 120Hz e passando per un processore Qualcomm di tutto rispetto, Huawei Nova 9 non ti può deludere.

Come già ti ho detto, questo smartphone integra al suo interno numerose tecnologie che nel complesso, rendono l'esperienza premium sotto ogni punto di vista. Dall'estetica alle prestazioni non c'è qualcosa che ti possa deludere. Neanche l'assenza dei servizi Google risulta più un problema visto e considerato che con la App Gallery e il sistema di Huawei, ormai si può avere tutto a portata di mano.

Punti salienti di questo smartphone, senza ombra di dubbio, sono la SuperCharge da 66W che in 38 minuti ripristina la batteria al 100% e un apparato fotografico ultra avanzato con sensore principale da 50 MP.

Non mancano all'appello la versione 12 EMUI e ben 8 GB di RAM con cui sbizzarriti in tutto e per tutto.

Acquista subito il tuo Huawei Nova 9 su Amazon a soli 449,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimo tempo e senza alcun costo aggiuntivo se sei abbonato Prime. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.