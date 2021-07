Huawei P40: quasi 400 euro di sconto estivo

Entro fine mese dovrebbe essere annunciata la serie P50. Gli utenti che cercano un ottimo smartphone di fascia alta possono approfittare dell'attuale offerta per Huawei P40. Combinando lo sconto base al codice coupon valido fino al 19 luglio è possibile risparmiare quasi il 50% sul prezzo di listino.

Huawei P40: solo 404 euro, super prezzo

Huawei ha perso terreno rispetto ai diretti concorrenti, a causa del ban imposto dall'amministrazione Trump che impedisce l'installazione dei servizi Google, ma gli smartphone di fascia alta del produttore cinese non hanno nulla da invidiare a quelli di Apple e Samsung. Il P40 possiede infatti caratteristiche eccellenti, come lo schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), il processore Kirin 990 con modem 5G integrato e la tripla fotocamera posteriore.

Per quest'ultima sono stati scelti sensori da 50, 16 e 8 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x). La fotocamera frontale in-display da 32 megapixel è affiancata da un sensore IR. La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM, 128 GB di storage, slot per NM card (fino a 256 GB), connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida rapida (via cavo) e wireless.

Huawei offre il P40 al prezzo scontato di 449,00 euro, invece di 799,90 euro. Inserendo il codice coupon AESTATE prima di completare l'acquisto sullo store ufficiale viene applicato un ulteriore sconto del 10%. Il prezzo finale sarà quindi 404,10 euro.