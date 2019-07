Non è certo stato un periodo privo di complicazioni quello che ha visto Huawei chiudere la prima metà dell’anno. La questione USA esplosa a fine maggio che ha visto l’azienda inclusa nella blacklist di Washington e che minaccia l’impossibilità di acquisire tecnologia americana ha posato un velo di incertezza sul futuro del gruppo. Eppure, il business del colosso di Shenzhen non sembra averne risentito. Non ancora, almeno.

Oggi la pubblicazione dei numeri relativi al periodo gennaio-giugno 2019. In breve: le entrate sono aumentate del 23,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli introiti legati alle infrastrutture per la connettività (in particolare 5G) si sono attestati a circa 21,3 miliardi di dollari e il volume di smartphone distribuiti a livello globale ha toccato i 118 milioni di unità (+24% se confrontato con la prima metà del 2018) includendo quelli del brand Honor. È però bene sottolineare come in confronto a quanto avvenuto negli anni scorsi, il numero di dispositivi venduti sia rimasto sostanzialmente invariato tra il Q1 e il Q2. Dunque, una flessione nel trend inizia a farsi sentire.

Huawei smartphones Q2 sales were traditionally much more stronger than on Q1 (32.5% more on average).

This year after Trump's veto it is 0%. That's quite the effect pic.twitter.com/x3dQlOePDA

— Alex B 📉 (@somospostpc) July 30, 2019