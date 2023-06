Huawei rischia il ban anche in Europa per ragioni di sicurezza

A pochi giorni dall’arrivo in Italia di Huawei MateBook X Pro e MateBook 16s, giungono brutte indiscrezioni per quanto concerne il futuro del marchio cinese nel Belpaese e nel resto dell’Unione Europea. Secondo nuovi rumor di mercato, l’UE vuole impedire a tutti gli Stati membri di intrattenere rapporti commerciali con tutte le società di telecomunicazioni ritenute “potenzialmente pericolose per la sicurezza del 5G” nel Vecchio Continente. In questa blacklist figurerebbe anche Huawei assieme a ZTE e altri brand persino europei che, dietro le quinte, hanno legami con aziende poco affidabili.

Huawei: ban in arrivo in tutta l’Unione Europea?

Secondo quanto pubblicato dal Financial Times, Huawei risulterebbe davvero prossima all’inserimento nella “lista nera” per le infrastrutture critiche del 5G. Al momento queste restano ancora indiscrezioni da prendere con le pinze, in quanto la Commissione Europea ne parlerà nel dettaglio la settimana prossima. Prima di ogni decisione definitiva servirà comunque un controllo da parte del Parlamento.

Huawei, nel frattempo, si è già espressa in merito a questa possibilità:

“Escludere fornitori specifici dal sistema senza un’adeguata valutazione tecnologica è una violazione dei principi di equità e non discriminazione, nonché delle leggi e dei regolamenti dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. Nessun tribunale ha mai stabilito che Huawei avesse effettuato un furto di proprietà intellettuale doloso o che avesse richiesto a Huawei di risarcire i danni per violazione della proprietà intellettuale di altri.”

Non si tratterebbe comunque di una decisione poco condivisibile agli occhi dei Paesi europei: dopo il ban applicato dagli Stati Uniti con l’amministrazione Trump, la Svezia ha vietato le infrastrutture Huawei e ZTE ancora nel 2020 entro i confini domestici, escludendo le società cinesi dalla fornitura di componenti per allestire le reti di ultima generazione. Ricordiamo, infine, che anche il Regno Unito ha vietato Huawei nell’infrastruttura 5G nazionale.

