Huawei risponde ad Amazon: Watch Fit 4 Pro in sconto con le FreeBuds SE 2 in regalo

Il 6 e 7 ottobre non si svolge solo la Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma anche un’altra interessantissima iniziativa promozionale: quella di Huawei, che ha creato delle offerte ad hoc su alcuni suoi prodotti. Lo smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro, ad esempio, è disponibile con coupon sconto A12BLAZEMA a -12% e, per di più, usando questo coupon si ottengono anche le cuffie Huawei FreeBuds SE 2 in regalo.

Huawei Watch Fit 4 Pro: caratteristiche tecniche

Huawei Watch Fit 4 Pro è uno degli ultimi smartwatch lanciati da Huawei e racchiude il meglio oggi disponibile nel settore. A partire da un ottimo display da 1,82 pollici, AMOLED, con cornici molto sottili e luminosità massima di 3000 nit.

Le dimensioni sono importanti, ma non eccessive: 44,5x40x9,3 millimetri, per 30,4 grammi di peso senza cinturino. Sono disponibili sia cinturini in nylon che in fluoroelastomero. Il corpo dell’orologio è in alluminio e titanio, mentre lo schermo è protetto da vetro zaffiro resistentissimo.

Completissima la dotazione di sensori:

Accelerometro

Giroscopio

Magnetometro

Ottico, per il battito cardiaco

Barometro

Temperatura

Luce ambiente

Sensore ECG

Sensore di profondità

GPS dual band

Grazie a questi sensori Huawei Watch Fit 4 Pro può monitorare in modo accurato la nostra salute, può farci un elettrocardiogramma e misurare la rigidità delle nostre arterie.

Può anche monitorare i nostri allenamenti in decine di sport, compreso il golf e le immersioni, con indicazione della profondità raggiunta fino ai 40 metri. Durante le sessioni di corsa, camminata, trekking, sci, triathlon e ciclismo, inoltre, grazie al GPS può tracciare i nostri percorsi.

Oltre all’impermeabilità fino a 40 metri, certificata secondo lo standard EX 13319, Huawei Watch Fit 4 Pro ha anche la resistenza alla polvere, certificata IP6X. Si tratta, quindi, di un orologio estremamente resistente, anche se lo maltrattiamo parecchio.

La batteria dura fino a 7 giorni e la ricarica wireless è velocissima: si arriva al 100% in appena 60 minuti.

Dal punto di vista smart, infine, questo smartwatch è dotato di sistema operativo Huawei HarmonyOS e non ha alcun problema a gestire le notifiche provenienti dalla maggior parte delle app presenti sullo smartphone collegato.

Huawei Watch Fit 4 Pro: l’offerta

Il prezzo di listino di Huawei Watch Fit 4 Pro è estremamente vantaggioso, se pensiamo alle sue ottime caratteristiche tecniche: solo 279 euro. Tuttavia, grazie al coupon A12BLAZEMA da inserire prima di concludere l’acquisto, è possibile averlo a soli 175.12 euro, con le cuffiette Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Si tratta di un’offerta doppiamente vantaggiosa, che farà gola a molti.

In collaborazione con Huawei