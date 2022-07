Huawei Sound Joy: la musica viene in vacanza con te

Come e dove ascolti la musica? Come e dove la ascolterai quando sarai in vacanza? I tempi son cambiati e con ogni probabilità i tuoi ascolti saranno veicolati tramite lo smartphone, arriveranno da una qualche forma di streaming ed avrai bisogno di uno strumento qualsiasi di amplificazione se quella musica potrà e dovrà essere il focolare attorno a cui raccogliere i tuoi amici. Il Prime Day è un’occasione speciale per prodotti di questo tipo, poiché anche in questa edizione 2022 sono varie le proposte utili per risparmiare e per fare dell’estate un momento speciale da ricordare tra tormentoni e soundtrack.

Huawei ha una proposta in particolare da mettere in vetrina: lo speaker Sound Joy, infatti, vede abbattersi il prezzo del 43% per passare dai 149,99 euro di listino agli attuali 84,90 euro. Un colpo decisivo, che cambia completamente il posizionamento dello speaker e lo rende accessibile a chiunque.

26 ore di musica continuativa, con collegamento tramite Bluetooth o NFC, con 8800 mAh di batteria e altoparlanti Quad Devialet da 79 dBA @ 2m. Chi ne ha una coppia può alzare ulteriormente il livello: sarà sufficiente scuoterli all’unisono per accoppiare i device e ottenere un effetto stereo che trasforma ulteriormente il clima della festa.

Le dimensioni sono quelle di una borraccia: resistente all’acqua, accoppiabile con qualsiasi smartphone, leggero e portatile: un dispositivo pensato per diventare punto di aggregazione attraverso la musica, regalando a sé ed agli altri attimi spensierati da conservare tra i migliori ricordi di questa estate 2022. Ecco perché il Huawei Sound Joy Speaker è una delle occasioni di questo Prime Day: il 43% di sconto per avere in mano la colonna sonora dei propri migliori momenti è la miglior scelta che si possa fare prima di partire per una destinazione qualsiasi.

