Huawei Sound Joy Speaker: non c'è estate senza musica condivisa

Dove conservi la tua musica? Sulle playlist di Spotify. Come ascolterai musica in spiaggia, in campeggio o nella casa al mare? Con gli auricolari non si può, non sarebbe condivisa, e con lo smartphone è impensabile, sarebbe un gracchiare metallico e fastidioso. La soluzione made in Huawei ha invece grossi argomenti a proprio favore, a partire da uno sconto del 37% che profuma di estate e di crema solare.

Si chiama Huawei Sound Joy Speaker. Eccolo:

Huawei Sound Joy Speaker

Huawei Sound Joy Speaker è un altoparlante portatile di piccole dimensioni che mette insieme una buona potenza ed una buona autonomia, ossia due ingredienti essenziali per assolvere al meglio il proprio lavoro. Ci si aggiunga una cinghia ottimale per la portabilità, una ricarica rapida per avere sempre la piena autonomia e la possibilità di abbinare due device in effetto stereo semplicemente scuotendoli all’unisono: “it’s magical” (cit.).

94,90 euro che possono cambiare la tua estate. Non si tratta infatti soltanto di un device per ascoltare musica: è l’hub di aggregazione per un gruppo di amici, è una bolla di leggerezza sotto l’ombrellone, è un richiamo per una festa in giardino, è una colonna sonora per una storia d’amore.

