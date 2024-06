Huawei Summer Black Friday: i prezzi si stanno sciogliendo

Con l’esplosione dell’estate, i prezzi di Huawei iniziano improvvisamente a sciogliersi. Tutto merito del Huawei Summer Black Friday, iniziativa con cui il brand mette in vetrina tutti i migliori prodotti ad un prezzo del tutto speciale dal 18 giugno al 15 luglio. Si tratta di un’occasione irripetibile per accaparrarsi smartphone, tablet, laptop e smartwatch sapendo di poter contare sui migliori prezzi in assoluto.

Unica avvertenza: conviene sbrigarsi! Alcuni dei prodotti sono infatti a tiratura limitata ed il rischio è quello di restare tagliati fuori da questo fuoritutto estivo in cui l’opportunità può essere ancora più ampia di quanto non possa sembrare. Un apposito coupon (“ABMSBF10“), infatti, consente di tagliare i prezzi di un ulteriore 10% su tutti i prodotti (ad esclusione dei soli Huawei Watch Ultimate Gold e Huawei Care), spingendo ancora più in basso il costo pubblicato sullo store e regalando così un’occasione di risparmio ancor più generosa.

Huawei Summer Black Friday: tutte le offerte

L’intero catalogo Huawei è coinvolto nell’iniziativa ed il coupon è valido su tutta la gamma, tuttavia alcuni prodotti godono di una scontistica del tutto speciale e vanno pertanto elencati come le migliori opportunità di questa iniziativa:

Prezzo di partenza: 849€

Prezzo in offerta: 649€

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 584€

Prezzo di partenza: 499€

Prezzo in offerta: 499€ con M-Pencil bianco di terza generazione in omaggio

Codice coupon: ABMMP30 (-30€)

Prezzo finale: 469€ con M-Pencil bianco di terza generazione in omaggio

Prezzo di partenza: 299,90€

Prezzo in offerta: 269€ con tastiera in omaggio

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 242€ con tastiera in omaggio

Prezzo di partenza: 249,90€

Prezzo in offerta: 199€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 179€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Prezzo di partenza: 249,90€

Prezzo in offerta: 199€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 179€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Prezzo di partenza: 369,90€

Prezzo in offerta: 199€

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 179€

Prezzo di partenza: 159/179€ (in base al cinturino)

Prezzo in offerta: 159€ e auricolari FreeBuds SE 2 in omaggio: una volta scelto il cinturino, è possibile procedere con l’ordine ottenendo automaticamente in regalo gli auricolari e portarsi così a casa a prezzo minimo una intera dotazione wearable per i propri allenamenti quotidiani.

Prezzo di partenza: 199,90€

Prezzo in offerta: 179€ con Huawei Band 8 in omaggio

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 161€ con Huawei Band 8 in omaggio

Prezzo di partenza: 1499€

Prezzo in offerta: 1499€ con FreeBuds Pro 3

Codice coupon: ABMPURA99

Prezzo finale: 1499€ con FreeBuds Pro 3 e 99€ di sconto per l’acquisto gratuito di Huawei GT3 46mm nero o GT3 42mm bianco. In tal caso è sufficiente inserire il codice coupon prima di procedere con l’ordine per ottenere gratuitamente lo smartwatch

Offerte in scadenza

Attenzione ad alcuni prodotti perché, essendo a tiratura limitata, la loro disponibilità terminerà ben prima della scadenza del Summer Black Friday del 15 luglio. Per mettersi in tasca questi prezzi assolutamente fuori dall’ordinario bisogna pertanto affrettarsi perché sconti e coupon serviranno a poco una volta che le riserve saranno andate esaurite:

Prezzo di partenza: 799,9€

Prezzo in offerta: 599€

Codice coupon: AESTATE51 (-50€)

Prezzo finale: 549€

Prezzo di partenza: 429,90€

Prezzo in offerta: 329€

Codice coupon: AESTATE51 (-50€)

Prezzo finale: 279€

Prezzo di partenza: 499,90€

Prezzo in offerta: 279€

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 251€

Prezzo di partenza: 369,90€

Prezzo in offerta: 299€ con Huawei Band 8 in omaggio

Codice coupon: ABMSBF10

Prezzo finale: 269€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Prezzo di partenza: 399,90€

Prezzo in offerta: 299€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Codice coupon: ABMSBF10 (-10%)

Prezzo finale: 269€ con FreeBuds SE 2 in omaggio

Prezzo di partenza: 549,90€

Prezzo in offerta: 499€ con FreeBuds 5i in omaggio

Codice coupon: AESTATE70 (-70€)

Prezzo finale: 429€ con FreeBuds 5i in omaggio

Summer Black Friday: approfittane!

Il catalogo in offerta è estremamente ampio, con una miriade di prodotti per ogni fascia di prezzo. L’occasione è unica perché, nonostante alcuni prodotti fossero già in offerta nelle ultime settimane, questa iniziativa spinge ancore più in basso i costi pur a fronte di una produzione di qualità riconosciuta. Smartwatch per i tuoi allenamenti, smartphone con fotocamera insuperabile per i tuoi migliori ricordi, laptop ultraleggeri per portarti appresso i tuoi file e la tua quotidianità: Huawei Summer Black Friday è una grande occasione per chiunque stia aggiornando la propria dotazione digitale, dunque non resta che approfittare di sconti e coupon prima che tutto scada e l’estate faccia tramontare la stagione delle opportunità.

