Huawei svela MateBook X Pro 2022 e MatePad Pro 11

Huawei ha svelato due interessanti prodotti durante l’evento Summer 2022 Smart Office. Il protagonista principale è sicuramente il MateBook Pro X 2022, notebook di fascia alta con schermo touch e processori Intel di dodicesima generazione. Per il lavoro ibrido è possibile anche utilizzare il MatePad Pro 11, primo tablet dell’azienda cinese con sistema operativo HarmonyOS 3. Entrambi arriveranno in Italia, ma non è stata ancora comunicata la data. Su Amazon è possibile acquistare l’ottimo MateBook Pro X 2021 con uno sconto di 600 euro.

Huawei MateBook Pro X 2022

Il MateBook Pro X 2022 possiede uno schermo touch da 14,2 pollici con risoluzione 3.1K (3120×1080 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Rispetto al modello 2021 è stata incrementata sia la diagonale che la risoluzione. La dotazione hardware comprende i precessori Intel Core i7-1260P e Core i5-1240P, 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe NVMe da 512 GB o 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti due porte Thunderbolt 4, due porte USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione, webcam HD a 720p, sei altoparlanti e batteria da 60 Wh con ricarica rapida da 90 Watt.

Huawei MatePad Pro 11

Il MatePad Pro 11 ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende i precessori Qualcomm Snapdragon 888 e Snapdragon 870, 8/12 GB di RAM, storage da 128/256/512 GB, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e LTE.

Sono inoltre presenti le fotocamere posteriori da 13 e 8 megapixel, la fotocamera frontale da 16 megapixel, porta USB Type-C, sei altoparlanti e batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida da 66 Watt (Snapdragon 888) e 40 Watt (Snapdragon 870). Tastiera, custodia e stilo M-Pencil sono vendute separatamente.

