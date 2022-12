HUAWEI Watch Buds: gli auricolari nello smartwatch

L’idea è senza dubbio originale e potrebbe funzionare, considerando la natura dei due dispositivi che si uniscono in HUAWEI Watch Buds. Un paio di auricolari wireless e uno smartwatch, insieme, i primi nascosti e agganciati magneticamente sotto il quadrante dell’orologio, che all’occorrenza si solleva per consentire di estrarli o di riporli. Di fatto, si tratta ciò che potremmo definire un indossabile 2-in-1.

Auricolari + smartwatch = HUAWEI Watch Buds

Il filmato qui sotto ne mostra il design da vicino, così come l’immagine di apertura (dalla qualità purtroppo non eccelsa). Non si tratta di un fake, bensì di un video proveniente dall’account ufficiale Weibo del gruppo. La presentazione ufficiale era in programma per la giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, ma è stata posticipata a data da destinarsi per ragioni non meglio precisate, ma ritenute in qualche modo legate alla nuova ondata di COVID che ha colpito alcune parti della Cina.

Al momento non sono note le specifiche tecniche, né il prezzo di HUAWEI Watch Buds e la strategia pianificata per la distribuzione sul mercato. La registrazione del marchio in Europa potrebbe comunque anticipare il suo debutto nel vecchio continente. Sappiamo inoltre che, lato software, l’esperienza sarà basata sul sistema operativo HarmonyOS sviluppato e aggiornato internamente dalla società. Sarà interessante anche capire quali sono le dimensioni effettive del dispositivo, nonché il suo peso: in questa categoria un concept, per quanto interessante, non può non rispondere alle esigenze in termini di praticità e comfort.

L’idea non è poi così differente rispetto a quella sperimentata da HMD con il telefono Nokia 5710 XA, che sul retro nasconde proprio l’alloggiamento per gli auricolari wireless.

Aggiornamento: il sito HUAWEI Central ha pubblicato alcune foto dell’orologio a buona risoluzione.

