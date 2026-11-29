HUAWEI ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo WATCH D3. A differenza di altri modelli offerti dal produttore cinese, questo smartwatch ha ricevuto la certificazione CE come dispositivo medico per la misurazione della pressione arteriosa. Viene tuttavia specificato che i dati non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamenti medici. Ovviamente ci sono altre utili funzionalità.

HUAWEI WATCH D3: specifiche e prezzo

HUAWEI WATCH D3 ha una cassa in lega di alluminio (colori bianco, sabbia e nero), un cinturino in pelle composita o in fluoroelastomero e uno schermo AMOLED da 1,92 pollici con risoluzione di 408×480 pixel. Spessore e peso sono 11,3 millimetri e 40 grammi, rispettivamente.

Lo smartwatch permette di misurare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e la pressione arteriosa con monitoraggio nelle 24 ore (anche durante il sonno). Come i tradizionali sfigmomanometri, HUAWEI WATCH D3 sfrutta il metodo oscillometrico tramite un airbag meccanico e un sensore di pressione. Il funzionamento è visibile nel video.

Può inoltre rilevare aritmie (come le fibrillazioni atriali) e mostrare l’elettrocardiogramma. Altri sensori sono accelerometro, barometro, giroscopio, magnetometro, temperatura, effetto Hall e luce ambientale. Lo smartwatch registra i parametri di oltre 100 tipi di allenamento e consente di effettuare pagamenti contactless usando il chip NFC tramite Curve Pay. Altoparlante e microfono permettono di rispondere alle chiamate ricevute sullo smartphone collegato via Bluetooth.

L’autonomia arriva fino a 6 giorni con un utilizzo tipico. HUAWEI WATCH D3 può essere acquistato sullo store del produttore, nei principali negozi di elettronica di consumo e su Amazon. Il prezzo è 449 euro.