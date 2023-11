Huawei Watch Fit 2 al MINIMO STORICO su Amazon anche dopo il Black Friday

Durante il periodo del Black Friday e del Cyber Monday abbiamo osservato molte succose promozioni su Amazon inerenti al mondo dell’elettronica e dell’informatica. Anche dopo questi giorni di offerte folli, però, restano disponibili dispositivi a prezzi ottimi. Non è solo il caso dello sconto su Huawei Watch GT3, ma anche dello smartwatch più economico Huawei Watch Fit 2, disponibili ora al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto di 50 euro.

Le caratteristiche di Huawei Watch Fit 2

Lo smartwatch Huawei Watch Fit 2 è un acquisto sicuro se sei alla ricerca di un orologio dal design elegante e semplice allo stesso tempo, con un cinturino sportivo ed estremamente comodo, e uno schermo AMOLED da 1,74 pollici perfetto per visualizzare numerosi dati riguardanti la propria salute.

Difatti, questo modello supporta il controllo di frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, carico di stress e qualità del sonno. In più, supporta oltre 100 modalità di allenamento per tenere traccia delle tue performance sportive. Che tu sia un nuotatore, un ciclista o un amante della corsa, lo smartwatch ti aiuterà nel monitoraggio degli allenamenti e delle gare ufficiali. La batteria, poi, garantisce fino a dieci giorni di autonomia in condizioni di uso normale: insomma, ti sembrerà durare all’infinito!

Il prezzo? Se di listino costa 149 euro, come anticipato in apertura troverai uno sconto di 50 euro per pagare solamente 99 euro. Il prezzo più basso recentemente registrato era di 129 euro; pertanto, è come se ci fosse uno “sconto effettivo” di 30 euro. La spedizione è gratuita e assicurata in pochi giorni se sei abbonato a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.