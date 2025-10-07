 HUAWEI WATCH FIT 4 a 98€ è da acquistare subito alla Festa delle Offerte Prime
Il HUAWEI WATCH FIT 4 è uno smartwatch con design attraente e funzionalità top: a 98€ con la Festa delle Offerte Prime va acquistato subito.
HUAWEI WATCH FIT 4 è uno smartwatch completo, compatibile con dispositivi Android e iOS, in grado di offrirti una gestione smart della tua vita. Oggi lo trovi in offerta speciale a un prezzo incredibilmente vantaggioso grazie alla Festa delle Offerte Prime. Non perdere tempo. Ordinalo ora a soli 98 euro, invece di 169 euro!

Questo prezzo lo ottieni grazie al Coupon di 5,19 euro che si attiva al check-out e che si applica al prezzo già scontato del 39%. Insomma, un doppio risparmio imperdibile per questo gioiellino dalle prestazioni e funzionalità premium. Il design sottile assicura il massimo comfort quando lo indossi.

HUAWEI WATCH FIT 4 ti dà la carica con le sue funzioni

Il HUAWEI WATCH FIT 4 è lo smartwatch che ti dà la carica con le sue funzioni fitness. Così sei sempre sul pezzo! Scopri il suo monitoraggio completo. Ordinalo ora a soli 98 euro su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime. La sua batteria dura fino a 10 giorni dopo una ricarica completa.

HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia

93,44 124,00€ -24,65%
Con 2000 nit di luminosità massima e un fantastico display HD da ben 1,82 pollici senza cornice, i contenuti sono ancora più luminosi e audaci. Il suo potente barometro è stato progettato per chi ama l’avventura e vuole sapere tutto in tempo reale, come ad esempio l’altitudine, l’ascesa accumulata e la pressione d’aria.

HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia

Ricevi avvisi sul maltempo e tieni sotto controllo i parametri della tua salute. Acquista ora il WATCH FIT 4 a soli 98 euro, invece di 169 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
