HUAWEI WATCH FIT 4 al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Mettiti al polso uno smartwatch straordinario al prezzo più basso finora registrato su Amazon. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello il HUAWEI WATCH FIT 4 a soli 119 euro, invece che 157 euro.

Tieni presente che questo è il minimo storico e dunque dovrai essere velocissimo perché l’offerta potrebbe scadere a breve. Oggi con lo sconto del 24% risparmi 38 euro sotto totale e ti porti a casa una smartwatch dalle prestazioni straordinarie. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis a checkout.

HUAWEI WATCH FIT 4 è meraviglioso

Sia le caratteristiche estetiche che quelle hardware sono davvero spettacolari e rendono il HUAWEI WATCH FIT 4 uno dei migliori smartwatch in commercio. Ha uno spessore di appena 9,5 mm e un peso di soli 27 grammi con cinturino in silicone robusto e una cinturino di ricambio in nylon grigio. Inoltre è dotato di un luminoso display da 1,82 pollici perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole e tantissimi quadranti che potrai scegliere e personalizzare.

È dotato di un monitoraggio avanzato della salute per tenere traccia del tuo fisico in diversi momenti della giornata. Puoi usarlo quando fai sport, con tante app precaricate, o mentre dormi per tenere traccia delle fasi del sonno. Potrai rispondere alle chiamate direttamente dal polso collegandolo in modalità Bluetooth al tuo smartphone ed è compatibile sia con Android che con iOS. Potrai mappare i tuoi spostamenti tramite il GPS integrato e gode di una super batteria in grado di durare fino a 10 giorni di utilizzo standard con una ricarica completa.

Questa è un’offerta più unica che rara e per non rischiare di perderla devi essere velocissimo. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 4 a soli 119 euro, invece che 157 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.