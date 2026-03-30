 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oggi scontatissimo su Amazon (-40%)
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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oggi scontatissimo su Amazon (-40%)

Il fantastico HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oggi è in forte sconto al 40% su Amazon e, considerato tutto ciò che offre, è un affare incredibile.
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oggi scontatissimo su Amazon (-40%)
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Il fantastico HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oggi è in forte sconto al 40% su Amazon e, considerato tutto ciò che offre, è un affare incredibile.

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch in commercio a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che dovresti spendere. Stiamo parlando del mitico HUAWEI WATCH FIT 4 Pro che oggi puoi avere 168,49 euro, anziché 279 euro.

C’è dunque uno sconto del 40% che fa crollare drasticamente il prezzo a terra, vicinissimo al minimo storico, e ti dà la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 110 euro. In più se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro a questo prezzo è super

Siamo davanti a uno dei migliori smartwatch in commercio e dunque a questa cifra non è da farselo scappare. Possiede un display rettangolare da 1,82 pollici con un corpo in alluminio resistentissimo e una lunetta in lega da di titanio con schermo in zaffiro. Ha una cinturino in tessuto con magnete molto semplice da attaccare al polso, un pulsante fisico e una rotella per accedere alle funzioni.

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Garantisce un monitoraggio costante della salute con precisione eccezionale ed è in grado di fare anche un ECG. Possiede oltre 100 modalità di allenamento con GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso e la resistenza all’acqua fino a 40 metri per poterlo usare anche mentre nuoti in piscina e al mare. È compatibile con iOS con Android e garantisce un’autonomia di 7 giorni di utilizzo tipico con una ricarica completa di appena un’ora.

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Davvero una promozione coi fiocchi per cui non arrivare troppo tardi rischiando di perderla. Vai velocemente su Amazon prima che scada e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 4 Pro a 168,49 euro, anziché 279 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 30 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
30 mar 2026
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