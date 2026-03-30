HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oggi scontatissimo su Amazon (-40%)

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch in commercio a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che dovresti spendere. Stiamo parlando del mitico HUAWEI WATCH FIT 4 Pro che oggi puoi avere 168,49 euro, anziché 279 euro.

C’è dunque uno sconto del 40% che fa crollare drasticamente il prezzo a terra, vicinissimo al minimo storico, e ti dà la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 110 euro. In più se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro a questo prezzo è super

Siamo davanti a uno dei migliori smartwatch in commercio e dunque a questa cifra non è da farselo scappare. Possiede un display rettangolare da 1,82 pollici con un corpo in alluminio resistentissimo e una lunetta in lega da di titanio con schermo in zaffiro. Ha una cinturino in tessuto con magnete molto semplice da attaccare al polso, un pulsante fisico e una rotella per accedere alle funzioni.

Garantisce un monitoraggio costante della salute con precisione eccezionale ed è in grado di fare anche un ECG. Possiede oltre 100 modalità di allenamento con GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso e la resistenza all’acqua fino a 40 metri per poterlo usare anche mentre nuoti in piscina e al mare. È compatibile con iOS con Android e garantisce un’autonomia di 7 giorni di utilizzo tipico con una ricarica completa di appena un’ora.

Davvero una promozione coi fiocchi per cui non arrivare troppo tardi rischiando di perderla. Vai velocemente su Amazon prima che scada e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 4 Pro a 168,49 euro, anziché 279 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.