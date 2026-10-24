HUAWEI WATCH FIT 5 con display AMOLED HD da 1,82" impermeabile a 5 ATM

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Con lo sconto del 28% potrai risparmiare 56 euro sul totale e soprattutto potrai avere uno smartwatch davvero straordinario, pieno di funzioni per lo sport e molto altro. Inoltre c’è la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

HUAWEI WATCH FIT 5: tutto a portata di polso

Con il HUAWEI WATCH FIT 5 puoi avere davvero tutto quello che desideri a portata di polso. Possiede una marea di funzionalità che ti permetteranno di tenere sotto controllo il tuo corpo e di rimanere in forma con le varie attività fisiche. Ha oltre 100 modalità di allenamento e il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione nel sangue e del sonno.

Possiede un corpo estremamente leggero e sottile di appena 27 grammi e 9,5 mm di spessore per tenerlo al polso anche mentre dormi senza problemi. Inoltre è resistente all’acqua fino a 5 ATM per cui puoi stare tranquillo mentre nuoti al mare, in piscina e anche sotto la doccia. Puoi usare la funzionalità NFC per pagare contactless direttamente con lo smartwatch senza avere nient’altro e poi accedere alle varie funzioni con i tasti fisici. Non dimentichiamo infine la straordinaria autonomia di 10 giorni con uso leggero, 7 giorni con uso tipico e 4 giorni a pieno regime.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma bisogna essere veloci perché a una cifra del genere ovviamente andrà a ruba e sarebbe un peccato perderlo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 5 a 143 euro, invece che 199 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.