Huawei Watch Fit: che sconto, solo 49 euro su Amazon

Un piccolo smartwatch in grado di esserti da supporto per l’attività fisica e il monitoraggio della salute è Huawei Watch Fit che, grazie allo sconto del 50%, può essere tuo adesso a 49 euro su Amazon.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani scoprendo subito le indiscutibili qualità di un prodotto economico, ma efficiente.

Huawei Watch Fit: perfetto per lo sport e la salute ad un prezzo top

Con meno di 50 euro ti porti a casa un dispositivo indossabile completo di tutto quello che serve per avere supporto per l’attività sportiva e nel frattempo mantenere monitorata la salute.

Il suo display AMOLED rettangolare da 1.64 pollici e luminosità automatica ti permette di avere subito accesso a ben 97 modalità di allenamento, tra cui 85 personalizzate e 12 dedicate esclusivamente agli sport professionali.

Nel frattempo, raccogli tutti i dati relativi alla tua salute come il monitoraggio della frequenza cardiaca, le calorie consumate, la qualità del sonno e molto altro ancora.

Con una batteria che dura fino a 10 giorni e la ricarica veloce potrai utilizzare il dispositivo praticamente sempre, diventando parte costante delle tue giornate. Lo smartwatch è compatibile sia con iOS che con Android.

Huawei Watch Fit è il piccolo acquisto utile per iniziare bene l’anno. Solo 49 euro per un indossabile pratico, elegante e funzionale. Da non perdere.

