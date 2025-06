HUAWEI WATCH GT 4 crolla al suo PREZZO MINIMO STORICO

HUAWEI WATCH GT 4 unisce eleganza e tecnologia avanzata in un design raffinato: la versione da 46 mm è in offerta a tempo su Amazon. Integra uno schermo AMOLED ad alta risoluzione, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e il modulo NFC per i pagamenti in mobilità. Ancora, i cinque sistemi GNSS dual‑band migliorano la precisione del posizionamento, rendendolo ideale per sport come running e trekking, senza dimenticare le chiamate Bluetooth, il microfono, l’altoparlante, la visualizzazione delle notifiche e oltre 25.000 quadranti per la personalizzazione. Cogli al volo lo sconto del 44% e mettilo al polso.

L’offerta a tempo per HUAWEI WATCH GT 4

Sul fronte di salute e fitness, lo smartwatch ha in dotazione sensori avanzati TruSeen 5.5+ per il monitoraggio continuo del battito cardiaco, SpO₂, analisi del sonno (TruSleep 3.0), stress e ciclo mestruale, con avvisi per eventuali anomalie (ad esempio per il battito irregolare). La funzione Stay Fit offre una panoramica dettagliata delle calorie bruciate ed è supportata da un algoritmo intelligente, mentre l’autonomia della batteria arriva a 14 giorni con una sola ricarica. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

L’offerta a tempo in corso ti permette di acquistare lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 al prezzo di soli 139 euro invece di 249 euro come da listino, con un importante sconto di 110 euro (-44%). La colorazione è Black, visibile nell’immagine qui sotto. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

Amazon si occupa sia della vendita che della spedizione con la consegna gratis entro domani. Chi lo ha già messo al polso gli ha assegnato un voto medio pari a 4,5/5 stelle in migliaia di recensioni.