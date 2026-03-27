HUAWEI WATCH GT 5 torna su Amazon a un prezzo vicino al minimo storico

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch eccezionale che sia elegante e robusto e abbia tantissime funzionalità per controllare la tua salute, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il HUAWEI WATCH GT 5 a soli 149 euro, invece che 249 euro.

Ebbene sì, non ci sono assolutamente errori, ora c’è uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Soprattutto potrai avere uno smartwatch pazzesco che ti permette di fare di tutto, dallo sport alla risposte delle chiamate passando per i pagamenti contactless. E c’è anche la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

HUAWEI WATCH GT 5 a questo prezzo è super

Inutile girarci intorno, a questa cifra il HUAWEI WATCH GT 5 è da prendere al volo senza pensarci un secondo di più. Innanzitutto ha un design estremamente elegante e robusto con una cassa da 46 mm, un display da 1,43 pollici e un peso di appena 48 grammi. Senza contare che garantisce un’autonomia fino a 14 giorni e 9 giorni di utilizzo tipico.

Potrai tenerti in forma con le oltre 100 modalità di allenamento, diverse delle quali sono addirittura soggette a valutazioni che ti verranno date in base a come le svolgi. Potrai monitorare costantemente la tua salute e vedere dati precisi come il battito del cuore, l’ossigenazione nel sangue e le fasi del sonno. Possiede mappe in tempo reale, una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Queste ovviamente non sono tutte le caratteristiche di questo fantastico smartwatch ma soltanto alcune. Approfitta dunque di questa promozione prima che sparisca. Vai su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 5 a soli 149 euro, invece che 249 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.