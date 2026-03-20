HUAWEI WATCH GT 6: pochi rivali e ora al minimo storico su Amazon

Di smartwatch ce ne sono veramente tantissimi in commercio, forse anche troppi, e quindi non è sempre facile decidere quale sia il più adatto alle proprie esigenze e alle proprie tasche. Oggi dunque abbiamo deciso di renderti la scelta più semplice. Se vai subito su Amazon potrai infatti ottenere il fantastico HUAWEI WATCH GT 6 a 189 euro, anziché 249 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Con lo sconto del 24% oggi puoi risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale e potrai metterti al polso uno smartwatch spettacolare. Ha un generoso display perfettamente visibile anche alla luce del sole e un design elegante. Tantissime modalità sportive e super batteria che ti dimenticherai di ricaricare.

HUAWEI WATCH GT 6 a questa cifra è da prendere subito

Le performance del HUAWEI WATCH GT 6 non si discutono e dunque a questa cifra è da prendere immediatamente. Questa è la versione con cassa da 46 mm in lega di titanio con grado aerospaziale e display AMOLED da 1,47 pollici con luminosità fino a 3000 nit. Mentre il cinturino è in morbido silicone e risulta elegante e robusto.

Possiede un’autonomia pazzesca ed è in grado di arrivare fino a 21 giorni con una ricarica completa e uso minimo e fino a 12 giorni di uso tipico. Puoi utilizzare oltre 100 modalità sportive, diverse delle quali sono precaricate, per gestire i tuoi allenamenti e rimanere in forma. Potrai ottenere una panoramica completa con consigli personalizzati delle tue attività giornaliere come il sonno, l’intensità di allenamento e lo stato emotivo.

Affrettati perché chiaramente una promozione del genere non potrà durare ancora molto tempo. Dunque prima che lo sconto finisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 6 a 189 euro, anziché 249 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.