HUAWEI WATCH GT Runner 2: preparati per la maratona e risparmia su Amazon

Anche per te ormai correre è diventato uno stile di vita e ti stai preparando in virtù di corse più impegnative come addirittura la maratona? Allora non puoi assolutamente perdere questa promozione che trovi in esclusiva su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello il mitico HUAWEI WATCH GT Runner 2 a soli 349 euro circa, invece che 399 euro.

Si tratta di un esclusiva per i clienti Amazon Prime che potranno quindi avvalersi di un ribasso del 5% applicato al prezzo di listino e un ulteriore sconto di 30 euro che si applicherà al checkout. Il risparmio è davvero notevole e non è un’offerta da perdere. Se non dovessi essere ancora abbonato ai servizi Prime fallo subito cliccando qui e avvaliti di questa e tante altre occasioni.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è super e non è da perdere

Il HUAWEI WATCH GT Runner 2 è pensato per gli amanti della corsa che si vogliono mettere in gioco cercando di superare i propri limiti. Potrai infatti metterti alla prova con la modalità maratona e potrai visualizzare in tempo reale come si comporta il tuo fisico. In più con il GPS integrato tracci i tuoi percorsi in modo estremamente preciso.

Offre un ampio e luminoso display rotondo da 1,32 pollici con un corpo sottile e robusto di 10,7 mm e una cinturino intrecciato HUAWEI AirDryTM estremamente comodo ed elegante. È resistente all’acqua fino a 40 metri di profondità ed è compatibile con iOS e Android. Offre la bellezza di 14 giorni di autonomia con il risparmio energetico e una settimana di uso tipico.

Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di questo smartwatch spettacolare pensato per la corsa. Dunque approfitta dell’occasione su Amazon per i membri Prime e fai tuo il HUAWEI WATCH GT Runner 2 a soli 349 euro circa, invece che 399 euro. Potrai anche riceverlo comodamente a casa già domani senza ulteriori costi. Se non sei abbonato fallo subito cliccando qui.