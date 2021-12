Huawei WS318N: il router completo che costa solo 10 euro

Se sei alla ricerca di un router di buona qualità e, soprattutto, economico ti riportiamo un’offerta incredibile su una soluzione di Huawei. Si tratta del router Huawei WS318N, un dispositivo decisamente funzionale ad un prezzo semplicemente irrisorio, solo 11 euro su Amazon.

Router Huawei WS318N: caratteristiche tecniche

Si tratta di una soluzione piuttosto minimale, ma elegante in grado di adattarsi ad ogni ambiente grazie ad un profilo sottile e una colorazione completamente bianca. Nella parte posteriore trovano posto due antenne esterne ad alto guadagno per una maggiore copertura e stabilità della rete. Molto interessante la gestione intelligente della rete che switcha automaticamente il canale per utilizzare quello meno affollato. In questo modo riesce ad offrire sempre le migliori prestazioni per ogni dispositivo connesso, garantendo un’esperienza di streaming, gaming e naturalmente navigazione ottimali. La velocità massima offerta in Wi-Fi raggiunge i 300Mbps compatibile quindi con le reti ADSL e Fibra misto Rame. Nel complesso, una soluzione senza enormi pretese, ma dal rapporto qualità prezzo a dir poco eccezionale.

Molto interessanti sono alcune tecnologie esclusive adottate da Huawei per il suo router. Una di queste è l’algoritmo LDPC che garantisce una copertura anche attraverso le pareti, coadiuvato dalle due antenne esterne. Da non sottovalutare la funzione Link+ che consente di associare diversi router con un solo tocco, clonando automaticamente le impostazioni. Questo genera sostanzialmente una specie di rete mesh che rende l’estensione del segnale estremamente semplice e veloce. Non mancano ovviamente le porte RJ45, in questo caso tre di cui una WAN e due LAN per godere delle massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il Huawei WS318N è disponibile su Amazon a soli 10,92 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.