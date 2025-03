Hub Baseus USB-C 7 in 1 all'incredibile prezzo di 14€ su Amazon

Oggi l’ottimo Hub Baseus USB-C 7 in 1 è tuo a soli 14 euro su Amazon. Questo incredibile prezzo, lo ottieni applicando il Coupon 15% disponibile sulla pagina dell’articolo. In questo modo ottieni un extra sconto sul prezzo già in promozione al 6% di sconto. Cosa stai aspettando? È ovvio che sta andando letteralmente a ruba. Approfittane finché ci sono ancora pezzi disponibili.

Collegandolo alla porta UBS-C del tuo dispositivo, ottieni 7 porte extra da sfruttare per qualsiasi necessità. Ad esempio, puoi collegare un monitor o un televisore con tecnologia 4K a 60Hz per goderti una visione eccezionalmente nitida. Puoi anche sfruttarlo in modalità estensione o specchio. Ma non è tutto. Scopri cosa ha da offrirti Baseus.

Hub Baseus USB-C 7 in 1: un mondo di connettività

Con l’ottimo Hub Baseus USB-C 7 in 1 rendi disponibile un mondo di connettività, anche se il tuo dispositivo ha poche porte. Ti serve solo una porta USB-C per collegarlo e avere un universo a tua disposizione. Acquistalo adesso a soli 14 euro su Amazon, grazie al Coupon 15% da attivare prima di metterlo in carrello. Quali porte rende disponibili?

1x PD 100W,

1x HDMI 4K 60Hz,

1x SD/TE a 60 MB/s,

3x USB 3.0 a 5 Gmbps.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon. Ordina ora il Baseus USB-C 2 in 1 a soli 14 euro.