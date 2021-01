HUB ed extender 2 in 1 con batteria integrata in sconto

Quello che vi riportiamo in questo articolo è uno degli accessori più interessanti presenti su Amazon, in particolare per chi lavora in mobilità. Stiamo parlando del RAVPower File Hub, un piccolo strumento che raccoglie tutta la connettività di cui si potrebbe avere bisogno.

RAVPower File HUB: caratteristiche tecniche

Partiamo dalla sua funzione primaria, ovvero di router Wi-Fi portatile. Il dispositivo infatti funziona esattamente come un tradizionale extender da inserire nella presa elettrica. Tuttavia in questo caso troviamo una comoda batteria da 6700mAh che ne permette l’utilizzo anche in mancanza dell’alimentazione diretta. Così come i ripetitori, anche il File Hub può essere utilizzato come access point, fornendo così una rete privata dedicata ai nostri dispositivi. Tutto questo è possibile sia in modalità wireless che via cavo grazie alla presenza della porta RJ45, mentre la qualità della connessione Wi-Fi è garantita dal sistema dual band.

Come accennato però le funzionalità non si fermano qui. Ritroviamo infatti sia una porta USB che un lettore di schede microSD. In questo modo sarà molto semplice connettere a smartphone e tablet periferiche esterne di archiviazione come chiavette USB, hard disk esterni e naturalmente schede di memoria. Altrettanto comodo è il pulsante dedicato al trasferimento che permette, con una semplice pressione, di trasferire tutto il contenuto della microSD direttamente alla periferica collegata via USB. La presenza di una batteria infine permette di utilizzare questo prodotto persino come power bank. Si tratta quindi di un prodotto estremamente comodo e versatile in ogni situazione, che fornisce un vero e proprio HUB tuttofare in uno spazio piuttosto contenuto.

Grazie ad uno sconto del 15% è possibile acquistarlo su Amazon a soli 42,49 euro risparmiando così 7,50 euro sul prezzo di listino.