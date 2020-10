Hub USB 3.0 Anker a soli 10€: super offerta Amazon

Volete collegare più di un dispositivo al vostro computer portatile, PC desktop o qualsiasi altro dispositivo con poche porte USB disponibili? Non vi preoccupare, Anker vi viene in soccorso grazie ad un Hub USB 3.0 in doppia offerta lampo su Amazon.

Hub USB 3.0 Anker: le caratteristiche

Il suddetto dispositivo Anker presenta 4 porte USB 3.0 con le quali è possibile trasferire dati a velocità che raggiungono 5 Gbps. A tali velocità, potrete trasferire un intero film in alta definizione in una manciata di secondi. Potete anche sincronizzare e gestire i vostri file a una velocità mai sperimentata prima e il suo design sottile ma resistente, consente di metterlo facilmente in tasca o nella borsa del computer e compiere queste operazioni ovunque voi vogliate.

Dal punto di vista costruttivo, l’Hub USB 3.0 presenta un cavo rafforzato, un rivestimento solido e connettori termoresistenti che conferiscono a questo dispositivo un incredibile livello di durabilità. Il peso, invece, di circa 28 grammi e uno spessore pari a circa 10 mm lo rendono perfetto sia quando siete in caso che quando siete all’aperto.

È compatibile con tutti i principali sistemi operativi quali Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Max OSx 10.6-10.12 o successivi e Linux 2.6.14 o successivi, ma anche con device con connessione 2.4 GHz come tastiere o mouse, device MIDI e supporta la ricarica di dispositivi che abbiano una potenza massima di 5 V e una capienza energetica di massimo 900 mAh.

Insomma, se siete alla ricerca di un ottimo Hub USB 3.0 che sia funzionale, veloce e resistente, oltre che bello da vedere, non fatevi scappare questa doppia offerta a tempo che vi permette di portare a casa questo Ultra Slim Hub di Anker al costo di 10,49 euro con uno sconto totale pari al 38% rispetto al prezzo di listino.