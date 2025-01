Hub USB 4-in-1 a 7€: l'affare si chiama TP-Link UH400

È un accessorio da avere sempre con sé, sulla scrivania così come nella custodia del notebook, che può tornare utile in qualsiasi momento: al prezzo stracciato di soli 7,49 euro, lo hub 4-in-1 di TP-Link (modello UH400) è quasi regalato. Lo connetti al computer e moltiplica le porte a tua disposizione, con la velocità dell’interfaccia USB 3.0 per il trasferimento rapido dei dati. Essendo un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

L’offerta di Amazon su TP-Link UH400: hub USB 4-in-1

Lo puoi utilizzare quando necessario per collegare le pendrive, i dischi esterni e le periferiche di ogni tipo. È compatibile con tutti i sistemi operativi, da Windows a macOS, passando per Linux e ChromeOS. Ognuna delle quattro porte è dotata di un indicatore LED che si illumina durante il funzionamento. La scocca è realizzata in materiale ABS resistente e le dimensioni sono estremamente compatte: 71x71x16 millimetri. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali: al prezzo stracciato di solo 7,49 euro, TP-Link UH400 è un affare imperdibile per allungare le mani su uno hub 4-in-1. Il voto medio assegnato da quasi 19.000 recensioni sull’e-commerce è molto alto (4,5/5). È venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari.

Attenzione: come anticipato in apertura si tratta di un’offerta a tempo e per questo motivo potrebbe scadere presto, da un momento all’altro. E sei interessato, ordinalo subito. Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis.