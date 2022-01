Hub USB 8-in-1 definitivo: OFFERTA LAMPO e COUPON

Supporto a pendrive e hard disk: c'è. Connettività via cavo Ethernet: c'è. Ricarica veloce della batteria: c'è. Difficile trovare qualcosa che questo hub USB 8-in-1 non possa fare. Oggi è un must have, considerando il doppio sconto grazie all'offerta lampo su Amazon.

Doppio sconto per questo hub USB 8-in-1 con USB-C

Alla riduzione di prezzo del 15% applicata in automatico si aggiunge un ulteriore -15% grazie al coupon promozionale dello store, da applicare con un solo click nella scheda del prodotto prima di confermare l'acquisto. Attenzione: le unità a disposizione sono limitate e l'occasione durerà solo per poche ore.

Di seguito le porte di connessione presenti su questo hub USB (USB-C) 8-in-1: due USB 3.0 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C, una ricarica Power Delivery con supporto a 100 W, uno slot SD, uno Ethernet, uno HDMI. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di far tuo il dispositivo al prezzo di 24,49 euro invece di 34,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.